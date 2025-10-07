Котяков: средний размер единого пособия в 2026 году превысит 18 тыс. рублей

«Единое пособие увеличивается ежегодно темпом роста прожиточного минимума с 1 января. На будущий год этот рост заложен на уровне 6,8%. В среднем размер пособия на ребенка составит 18,3 тыс. рублей», — сказал он.
Котяков уточнил, что единовременное пособие при рождении ребенка, выплаты по уходу за детьми с инвалидностью, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для незастрахованных граждан вырастут пропорционально инфляции — с 1 февраля их увеличат на 6,8%.
Единое пособие — социальная выплата для семей с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей, для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие также составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.
Полный текст интервью будет опубликован 8 октября в 11:00 мск.