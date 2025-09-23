Среди швейцарских банков обостряется конкуренция за россиян с ВНЖ

По их данным, конкуренция между менеджерами за этот клиентский сегмент приводит к формированию особых условий для представителей наименее рискованных категорий клиентов из России. Клиенты осведомлены о текущей ситуации и используют это для переговоров с банками по снижению комиссионных сборов.
Банки Швейцарии и Европейского союза продолжают ужесточать требования к российским клиентам. Согласно информации источника в банковском секторе, базовый статус для «хорошего русского» включает наличие вида на жительство и регулярную уплату налогов в стране пребывания. В данную категорию попадают представители «старой диаспоры», переехавшие в Европу около 2012 года, не ведущие активную деятельность в России, а также новые эмигранты, которые покинули страну в последние годы по политическим и иным причинам.
В рамках последней волны эмиграции банки отмечают приток топ-менеджеров, ранее занимавших руководящие позиции в российских и западных компаниях, а также владельцев бизнеса, закрывших, продавших или перенесших свои проекты в Европу. При работе с бизнесменами банки проявляют особую настороженность, особенно в вопросах продажи долей компаний, находящихся под санкциями. Крупные финансовые институты, как правило, не обслуживают клиентов, причастных к таким сделкам, тогда как небольшие банки потенциально могут открывать им счета.
По данным экспертов, для открытия счета в швейцарских банках новый или действующий клиент из России должен располагать средствами не менее пяти миллионов долларов. Как отмечает Иван Тихоненок, руководитель группы по банковским услугам Amond & Smith, счета с остатком ниже этого порога сохранять становится крайне сложно — они регулярно подвергаются дополнительным проверкам и рискам.
Управляющий партнер юридической фирмы FTL Advisers Наталья Пацева подчеркивает, что ключевым фактором для европейских банков служит прозрачность происхождения средств и чистота операций. Такие клиенты привлекают особое внимание банков, которые готовы конкурировать за них.
Партнер консалтинговой компании ITSWM Екатерина Попова отмечает, что клиентам с приемлемым уровнем риска банки могут предложить существенные скидки на комиссии — до 50%. По словам юриста White Stone Виктора Машинского, комиссии за переводы для российских клиентов составляют от 0,5% до 1% суммы, а конвертация валюты обойдется дополнительно от 0,2% до 0,4%.
