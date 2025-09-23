Среди швейцарских банков обостряется конкуренция за россиян с ВНЖ

В рамках последней волны эмиграции банки отмечают приток топ-менеджеров, ранее занимавших руководящие позиции в российских и западных компаниях, а также владельцев бизнеса, закрывших, продавших или перенесших свои проекты в Европу. При работе с бизнесменами банки проявляют особую настороженность, особенно в вопросах продажи долей компаний, находящихся под санкциями. Крупные финансовые институты, как правило, не обслуживают клиентов, причастных к таким сделкам, тогда как небольшие банки потенциально могут открывать им счета.