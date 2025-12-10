«Сравни»: россияне стали больше доверять отечественным брендам

Так, среди тех, кто стал чаще покупать товары российского производства, 41% опрошенных перешли на отечественные бренды благодаря заметному росту качества и широкой доступности продукции. Еще 35% респондентов заявили, что руководствуются экономической выгодой, отмечая более привлекательные цены по сравнению с импортными аналогами. Желание принципиально поддержать «своих» в качестве главной причины назвали 15% участников опроса.
При этом основным критерием для выбора товара является цена, так заявили 58% респондентов. В то же время 33% из опрошенных допустили переплату в диапазоне 10−25%, если производитель гарантирует высокое качество продукции.
«Уровень доверия к российским брендам варьируется в зависимости от категории. Безусловным лидером является сегмент продуктов питания и напитков: здесь отечественного производителя осознанно выбирают 89% граждан. Сложнее ситуация обстоит в категории электроники и бытовой техники — в этом сегменте позиции зарубежных брендов пока сильнее: 76% опрошенных при прочих равных предпочтут импортный гаджет», — уточнили в пресс-службе «Сравни».
В опросе участвовали 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.