Спрос на топливо и чистая энергия: о чем говорил Александр Новак

Вице-премьер отметил, что развитие восточного направления велось и до введения санкций, однако ограничительные меры подтолкнули к еще более тесному сотрудничеству. Новак назвал этот процесс объективным, указав, что центры мирового экономического роста сегодня сместились в АТР, а в будущем ими станут и страны Африки. Он также выразил уверенность, что Россия как глобальный мировой лидер в энергетике будет и далее развивать сотрудничество по этим стратегическим направлениям.