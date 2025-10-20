Спрос на топливо и чистая энергия: о чем говорил Александр Новак

Топливно-энергетический комплекс
Как отметил Новак, российский ТЭК за последние пять лет прошел период серьезной трансформации и приобрел новые качества, продемонстрировав устойчивость в условиях беспрецедентного санкционного давления.
«“Наша отрасль оказалась устойчивой к этим всевозможным санкциям. Она трансформировалась и приобрела новые качества”, — сказал он.
Новак отметил, что за последние 25 лет отрасль совершила колоссальный скачок в количественном выражении. «Просто для сравнения — в 2000 году объем добычи нефти составлял чуть более 300 млн тонн в нашей стране. Сейчас мы добываем свыше 500 млн тонн. Так же, могу сказать, и по газу, и по углю», — сообщил вице-премьер.
В части качественных изменений Новак охарактеризовал отрасль как устойчивую и высокотехнологичную. «Она прошла период становления своих российских технологий, качественные изменения самой и добычи, и переработки, и транспортировки», — подчеркнул он.
В качестве примера Новак привел масштабную модернизацию нефтеперерабатывающей отрасли. «Могу сказать, что только у нас произошла модернизация порядка 150 установок на нефтеперерабатывающих заводах, что позволило нам в 2016 году выйти на производство пятого класса высокоэкологичного бензина, дизельного топлива», — отметил он.
Говоря о вызовах последних пяти лет, вице-премьер выделил пандемию и санкции, начиная с 2022 года. «Это и ограничение поставок оборудования, технологий, уход иностранных компаний от кооперации. Это ограничения по возможности реализации на экспорт нашей энергетической продукции, запрет поставок нефтепродуктов в Европу, в США. Это ограничение по потолку цен, которые никогда не вводилось. То есть санкционное давление в этот период было беспрецедентно», — констатировал Новак.
Технологии
Он также отметил, что Россия намерена увеличить долю использования отечественных технологий и оборудования в ТЭК до 90% в ближайшие два — три года.
«Если мы 10 лет назад имели долю российского оборудования и технологий примерно 38%, сейчас мы вышли на уровень 70% импортозамещения. В ближайшие два-три года будет 90%», — сказал замглавы правительства.
Как отметил вице-премьер, эта задача решается за счет активного развития российских технологий, призванных заменить иностранные аналоги. Новак подчеркнул, что российским предприятиям удалось наладить производство необходимого сложнейшего оборудования для добычи, переработки и транспортировки энергоресурсов.
Кроме того, вице-премьер констатировал успешную переориентацию транспортно-логистических цепочек, которые ранее были ориентированы на Европу. По его словам, этот процесс был вынужденным и стал ответом на ограничения со стороны западных стран. Новак уточнил, что сегодня основными рынками сбыта российской энергетики являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки.
Он признал, что перестройка логистики оказалась непростым процессом, поскольку Запад препятствовал ее осуществлению через санкции против судов и ограничения в сфере страхования. Новак добавил, что давление на дружественных России партнеров, включая Китай и Индию, с целью заставить их отказаться от закупок российских энергоресурсов, продолжается.
Вице-премьер отметил, что развитие восточного направления велось и до введения санкций, однако ограничительные меры подтолкнули к еще более тесному сотрудничеству. Новак назвал этот процесс объективным, указав, что центры мирового экономического роста сегодня сместились в АТР, а в будущем ими станут и страны Африки. Он также выразил уверенность, что Россия как глобальный мировой лидер в энергетике будет и далее развивать сотрудничество по этим стратегическим направлениям.
Энергопотребление
Новак добавил, что мировое потребление электроэнергии к 2050 году может вырасти в два раза, в значительной степени за счет стремительного развития центров обработки данных (ЦОД) и процессов цифровизации.
«Большинство экспертов сходится во мнение, что к 2050 году потребление энергии в мире вырастет на 20% примерно относительно сегодняшнего. При этом рост потребления электроэнергии может вырасти существенно — в два раза», — сказал чиновник, отметив, что основными факторами станут цифровизация и развитие ЦОДов.
В связи с этим в мире ожидается масштабное строительство объектов электроэнергетики.
По словам вице-премьера, критически важно в ближайшее время создать условия для развития электроэнергетической инфраструктуры, которая позволит обеспечить спрос на электроэнергию в таком объеме. Речь идет как о строительстве новых электростанций, так и о развитии сетевого комплекса.
Что касается будущей генерации в мире, будет продолжаться строительство газовых и гидроэлектростанций, а доля атомной энергетики увеличится, считает Новак. Свой вклад продолжат вносить и возобновляемые источники энергии.
Топливо для России
Кроме того, сообщил замглавы правительства, кабмин фиксирует снижение спроса на топливо в России, что позволит отрасли накопить до нормативных значений его запасы.
«Для нас главное, чтобы спрос был обеспечен предложением, чтобы были остатки нормативные, которые позволяют в случае каких-то колебаний использовать. Ну, например, мы использовали часть накопленных средств, остатков, но не все, в период повышенного спроса, это август — сентябрь месяц. Сейчас спрос снижается, собственно, потребление снижается», — сказал он.
По словам вице-премьера, правительство также сохраняет цель сдерживать рост цен на топливо на АЗС в пределах инфляции. «Для нас главная задача — физическое наличие, чтобы цены были на уровне инфляции», — заметил он.
Новак напомнил, что сейчас на уровне правительства работает штаб, который контролирует ситуацию на рынке топлива и принимает все необходимые меры. Аналогичный штаб работает и на уровне Минэнерго.
«Мы внимательно анализируем ситуацию с производством, с потреблением, считаем балансы, смотрим на ситуацию в каждом регионе, физическое наличие топлива, его ценообразование и так далее», — добавил вице-премьер.
Чистая энергия
Доля чистых источников энергии в российском энергобалансе должна достичь 90% к 2050 году в соответствии с планами развития отрасли.
«Вырастет процент чистой энергии с 85 до 90%», — сказал Новак.
Он отметил, что при текущей структуре генерации примерно 2% приходится на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), 20% — на атомную генерацию, 19% — на гидрогенерацию, 45% — на газ и 15% — на уголь.
Вице-премьер сообщил, что стратегия и Генеральная схема развития энергетики предусматривают частичное снижение доли угля в энергобалансе — с 15% до 8−10%. При этом доля ВИЭ к 2050 году должна увеличиться с 2% до 8−10%, а атомной генерации — с 20% до 25%. Доля газовой генерации, по его словам, сохранится примерно на уровне 40−45%.
Нацвалюта
Замглавы правительства также сообщил, что Россия перевела 90−95% расчетов с Китаем и Индией на национальные валюты.
«Сам рынок, он обеспечивает потребности в расчетах национальной валюты. Например, с нашими друзьями из КНР и Индии в национальных валютах уже перешли на 90−95%. Автоматически, без всяких целей, потому что не дают рассчитываться в соответствующей валюте, которая была гегемоном», — сказал он.
Вице-премьер отметил, что этот процесс произошел естественным образом, поскольку западные страны не дают России возможность рассчитываться в долларах. Он подчеркнул, что расчеты в национальных валютах не мешают обеспечивать торговлю между странами.
Новак также сообщил, что в ТЭК России сейчас используется в основном отечественное оборудование. Текущей задачей является обеспечение технологического суверенитета по всем критичным технологиям.
Россия вынуждена в сложившихся условиях создавать безопасные условия для развития экономики и международных расчетов, подчеркнул Новак.
