Спрогнозирован курс доллара после заседания ЦБ по ключевой ставке

«В базовом сценарии мы рассматриваем снижение ключевой ставки ЦБ на 50 базисных пунктов — до 16% в ходе заседания 19 декабря. Это решение ЦБ не будет неожиданным для участников финансового рынка, а значит, само по себе такое решение не вызовет волатильности курса рубля. В данной ситуации решающим станет комментарий ЦБ по итогам решения, который отразит степень жесткости сигнала регулятора финансовому рынку», — отметил Смирнов.