Россияне рассказали, что думают о соответствии зарплат выбранной специальности

В сумме почти 70% респондентов уверены — распределение доходов в стране несправедливо: 37,27% отметили, что реальные зарплаты давно не поспевают за ростом цен, а 32,15% заявили, что вся система оплаты труда нуждается в пересмотре. Лишь 3,1% россиян полагаются на рынок, уверяя, что «он сам все определит», а 2,82% верят в справедливость с оговорками. Затруднились с ответом почти 10%, а переложить вопрос на работодателя решили 2,79%.
Комментарии точнее передают общее настроение: «Пока цены растут быстрее, чем зарплаты — о какой справедливости можно говорить?», — так написал один из участников. Региональный фактор тоже не остался в стороне: 11,97% опрошенных назвали главным источником неравенства разрыв в доходах между регионами. «Живу в глубинке — у нас зарплаты в три раза ниже, чем в Москве, но цены на еду и коммуналку те же. Где тут справедливость?» — поделился один из респондентов.
За что действительно стОит платить больше?
На вопрос о том, что должно определять размер зарплаты, россияне ответили на удивление согласованно: 34,52% считают главным критерием квалификацию и профессиональные навыки, а еще 19,46% — опыт и результаты работы.
Но при этом люди все чаще говорят не только о профессионализме, но и о человеческом факторе. Один из участников заметил: «Главное — чтобы человек был трудолюбивым и эффективным. Можно быть без диплома, но делать дело с душой».
Третья по популярности мотивация для хорошей зарплаты — условия и тяжесть труда (14,18%). Люди хотят, чтобы тяжелая, изнурительная работа оплачивалась по достоинству. Многие говорили о социальной значимости профессии (10,88%), спросе на рынке на каждую конкретную специальность (6,31%) и личное трудолюбие и эффективность — 3,69%. И хотя уровень образования выбрали всего 2,9%, в ответах часто звучала мысль о необходимости разумного баланса. Один из респондентов так и написал: «все варианты верны. Нужен баланс между квалификацией, опытом и спросом на рынке».
Кто заслуживает большего?
Одна из самых важных тем — сравнение доходов рабочих и специалистов с высшим образованием. 17,68% респондентов уверены, что труд должен оплачиваться по востребованности. Еще 17,75% отметили, что рабочие заслужили высокие зарплаты, ведь «они делают то, на что не каждый согласится». 11,05% не согласны с таким подходом, считая, что образование должно цениться выше. «Диплом — не просто бумажка. Это годы учебы и инвестиций в себя, а теперь выходит, что выгоднее пойти в курьеры», — поделился один из опрошенных, хотя с утверждением, что диплом — не гарантия высокой зарплаты согласились 7,6%
Самый популярный вариант ответа: главное, чтобы у всех была достойная оплата труда — набрал 22,26%. Люди хотят элементарной справедливости: как заметил один респондент «не важно, кем ты работаешь — важно, чтобы твоя зарплата позволяла нормально жить, а не выживать». И наконец, более 14,73% россиян заявили, что оптимальное соотношение между зарплатами рабочих и специалистов «зависит от каждой конкретной профессии или региона».
Недооцененные профессии
В ответ на вопрос, кто сегодня наиболее недооценен по уровню оплаты, четверть участников (25,12%) выбрали учителей, а 10,55% — медиков. «Досталось» и инженерам или ученым (11,32%), которые, по словам одного из респондентов, «двигают страну вперед, но сами едва сводят концы с концами».
Вариант «Все, кроме топ-менеджеров, курьеров и блогеров», выбрали 32,52%. За военных и спасателей, сотрудников социальной сферы, работников культуры и госслужащих проголосовали 5,57%, 3,83%, 1,88% и 2,42% соответственно.
Когда речь зашла о соотношении зарплат между рабочими и специалистами с высшим образованием, 54,43% респондентов ответили, что все должно зависеть от квалификации и качества работы. 16,95% считают, что «главное — чтобы у каждого был достойный прожиточный уровень», а 8,75% уверены, что «рабочие должны получать больше, их труд недооценен». 8,02% признались, что трудно определить это соотношение. Одновременно 5,6% респондентов ответили, что зарплаты должны быть примерно одинаковыми, 2,59% — что все должно быть поровну, а 1,99% — что «все зависит от региона или отрасли».
На вопрос о том, что мешает справедливому распределению зарплат в России, 31,56% россиян указали на перекос в сторону административных и офисных профессий, 22,33% — на неравенство между регионами, 12,08% — на отсутствие прозрачности в оплате труда, а 10,76% — на недооцененность социальных профессий. Кроме того, 9,4% винят теневую экономику и зарплаты в конвертах, 2,85% — недостаток конкуренции и 2,43% — несовершенство системы образования. 8,58% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
Контроль или свобода рынка?
Большинство участников опроса видят необходимость участия государства в регулировании зарплат. 30,31% считают, что власти должны контролировать разницу доходов, 17,23% — что нужно установить минимальные стандарты по отраслям, а 14,63% что это необходимо только для работников бюджетной сферы. 16,96% опрошенных выступили за стимулирование работодателей, 9,49% — за частичное регулирование через налоговую и социальную политику, 5,04% полагают, что рынок должен решать сам, а 1,89% — что вмешиваться нужно только в кризисных ситуациях. 4,44% участников затруднились ответить. Один из них написал: «Государство должно не диктовать, а выстраивать правила, при которых честный труд выгоден всем».
На вопрос, чем бы руководствовались, выбирая профессию сегодня, 43,93% россиян выбрали размер зарплаты и стабильность дохода. 17,91% ставят на первое место баланс между работой и личной жизнью, 15,27% ориентируются на интерес и возможность развития, а 7,12% — на возможность работать на себя. Далее следуют условия труда и комфорт (5,77%), социальная значимость (3,56%), возможность карьерного роста (1,65%) и престиж профессии (1,57%). 3,22% опрошенных затруднились с ответом на этот вопрос.
Похоже, россияне не ждут чудес, а хотят простых и понятных вещей: прозрачности, равных возможностей и честной оплаты за проделанную работу. Большинство уверено: справедливость — это не про диплом и не про должность, а про реальную ценность труда.
