Россияне рассказали, что думают о соответствии зарплат выбранной специальности

Одна из самых важных тем — сравнение доходов рабочих и специалистов с высшим образованием. 17,68% респондентов уверены, что труд должен оплачиваться по востребованности. Еще 17,75% отметили, что рабочие заслужили высокие зарплаты, ведь «они делают то, на что не каждый согласится». 11,05% не согласны с таким подходом, считая, что образование должно цениться выше. «Диплом — не просто бумажка. Это годы учебы и инвестиций в себя, а теперь выходит, что выгоднее пойти в курьеры», — поделился один из опрошенных, хотя с утверждением, что диплом — не гарантия высокой зарплаты согласились 7,6%