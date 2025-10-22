Специалисты предупредили россиян о схеме мошенничества с отоплением

В большинстве случаев любая статистика будет носить довольно субъективный характер, общая тенденция такова, что количество кибератак все-таки увеличивается. При этом нельзя сделать четкие выводы о том, что есть какой-то всплеск, как это случилось в 2022-м году, просто цифровизация экономики России продолжается, парк ИТ-инфраструктуры и сервисов увеличивается, поэтому и под атаки попадает большее число компаний, отмечает Дбар.