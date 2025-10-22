Специалисты предупредили россиян о схеме мошенничества с отоплением

Аферисты звонят с незнакомого номера, представляясь сотрудниками тепловой организации. В ходе разговора они убеждают россиян в необходимости заключить новый договор на поставку тепла. Для оформления этого документа мошенники просят назвать паспортные данные и другую личную информацию.
С помощью этих сведений злоумышленники получают доступ к кредитной истории, узнают о месте работы и могут войти в личный кабинет на портале «Госуслуги».
Развитие цифровых технологий несет не только удобство и легкость использования новых форм услуг и для отдыха, и для работы, и для социума. Об этом Финансам Mail коммерческий директор российского ИБ-вендора «Кода Безопасности» Федор Дбар. Рисков это развитие дает не меньше. Что происходит, когда происходит утечка и какие существуют денежные виды страхования киберрисков в России?
В большинстве случаев любая статистика будет носить довольно субъективный характер, общая тенденция такова, что количество кибератак все-таки увеличивается. При этом нельзя сделать четкие выводы о том, что есть какой-то всплеск, как это случилось в 2022-м году, просто цифровизация экономики России продолжается, парк ИТ-инфраструктуры и сервисов увеличивается, поэтому и под атаки попадает большее число компаний, отмечает Дбар.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»