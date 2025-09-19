СП: бюджет России исполнили с дефицитом в 4,8 трлн рублей

Ранее дефицит бюджета РФ, согласно предварительной оценке Министерства финансов России, по итогам первого полугодия составил 3,69 трлн рублей.
Отмечается, что общий объем доходов федерального бюджета в первом полугодии составил 16,5 трлн рублей или 42,9% прогноза, из них нефтегазовые доходы — 4,3 трлн рублей (52,1%), ненефтегазовые доходы — 12,2 трлн рублей (40,4%).
«По сравнению с январем — июнем 2024 года объем доходов федерального бюджета уменьшился на 107,2 млрд рублей (на 0,6%): нефтегазовые доходы снизились на 1 047,4 млрд рублей (на 19,5%), ненефтегазовые доходы увеличились на 940,2 млрд рублей (на 8,4%)», — уточняет Счетная палата.
Кроме того, госдолг России за январь — июнь увеличился на 1,4 трлн рублей или 4,9% и составил 30,5 трлн рублей (13,7% ВВП). При этом, как подчеркивает Счетная палата, расходы на обслуживание госдолга составили 1,6 трлн рублей (49,7% показателя сводной бюджетной росписи), их доля в общем объеме расходов федерального бюджета увеличилась по сравнению с 2024 годом на 1,4 процентного пункта и составила 7,4%.
«Реальные располагаемые денежные доходынаселения выросли на 7,8%, при этом динамика реальной начисленной заработной платы в январе — июне замедлилась до 4,1%. Уровень безработицы в мае и июне 2025 года опустился до исторического минимума 2,2%, а в среднем за первое полугодие составил 2,3% или 1,7 млн человек», — говорится в сообщении.
Расходы на реализацию госпрограмм исполнены в сумме 13,7 трлн рублей (или 50,3%). На низком уровне, то есть менее 30%, исполнены расходы по семи госпрограммам, из них: Арктика (29,2%), Калининград (29,3%), национальная политика (29,5%). Отмечается, что по 29 госпрограммам уровень исполнения ниже, чем в аналогичном периоде 2024 года, при этом по трем госпрограммам (например, экономическое развитие, Северный Кавказ) — более чем на 13 процентных пунктов.
Регионы
Счетная палата добавляет, что консолидированные бюджеты субъектов РФ за январь — июнь исполнены с общим дефицитом в объеме 397,8 млрд рублей.
«В I полугодии 2025 года исполнение консолидированных бюджетов регионов по доходам составило 11,5 трлн рублей (46,6% от прогноза), по расходам — 11,9 трлн рублей (42,7% предусмотренных на год объемов). Отмечается общий дефицит исполнения консолидированных бюджетов регионов в объеме 397,8 млрд рублей (в соответствующем периоде 2024 года профицит составлял 855,9 млрд рублей)», — говорится в материалах.
Как сообщает Счетная палата, с суммарным профицитом в объеме 340,4 млрд рублей исполнены бюджеты 19 регионов, с суммарным дефицитом в объеме 738,2 млрд рублей — бюджеты 71 региона. «Наибольший объем дефицита имели Кемеровская область (39,8 млрд рублей), Нижегородская область (38,5 млрд рублей), Иркутская область (36,3 млрд рублей), Краснодарский край (33 млрд рублей) и Челябинская область (30,3 млрд рублей)», — подчеркивает ведомство.
В свою очередь, доходы, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, выросли в 54 регионах на 3,3%. Рост доходов консолидированных бюджетов обеспечен увеличением налоговых и неналоговых доходов на 5,3%, в основном за счет роста поступлений НДФЛ на 10,5%, группы налогов на имущество на 7,2%, налога, уплачиваемого по упрощенной системе налогообложения на 11,9%, НДПИ на 32%. «Расходы выросли в 80 регионах (на 15,7%). Рост обеспечен увеличением затрат на национальную экономику — на 24,1%, социальную политику — на 22,4% и образование — на 11,6%», — констатировали в счетной палате.
Также объем совокупного госдолга регионов увеличился на 117 млрд рублей, или на 3,3%, и составил на 1 июля 2025 года 3,6 трлн рублей. Но при этом, как уточняет ведомство, госдолг субъектов РФ вырос на 122,4 млрд рублей, или на 3,9%, и составил 3,3 трлн рублей, а долг муниципальных образований снизился на 5,3 млрд рублей, или на 1,4%, до 374,5 млрд рублей. Так, наибольший объем совокупной задолженности в абсолютном выражении отмечается у Московской области — 237,6 млрд рублей, Нижегородской области — 192,4 млрд рублей, г. Москвы — 167,45 млрд рублей (4,6%).
Кроме того, совокупная задолженность по бюджетным кредитам выросла на 6,9% и составила 2,9 трлн рублей. При этом, бюджетные кредиты стали основным элементом в структуре совокупного госдолга регионов и составляют 79,5% всего госдолга.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».