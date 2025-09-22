Союз меча и орала. Почему ЕС не может отказаться от российских ресурсов

К экономическим реалиям добавляется и политический фактор. Главным бенефициаром в этой ситуации стали США, которые захватили более половины европейского рынка СПГ. Однако Брюссель не спешит с жестким запретом на остатки импорта российского сжиженного газа: 14-й пакет санкций лишь ограничил его перегрузку через порты ЕС, оставив возможность закупать топливо для собственных нужд. США активно используют энергетику как инструмент влияния на Европу. Начиная с 2024 года Белый дом усилил риторику о необходимости полного «обнуления» импорта из России. В сентябре 2025 года президент Дональд Трамп пошел еще дальше: в посте, опубликованном в его соцсети Truth Social, он заявил, что готов ввести «серьезные санкции» против России, если страны НАТО прекратят закупки ее нефти.