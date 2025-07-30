Совладелец Внуково заявил о готовности инвестировать в Домодедово

Совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев готов стать инвестором аэропорта Домодедово, перешедшего в июне в госсобственность. Об этом он заявил в интервью РБК: «У нас хороший опыт есть. Поэтому мы готовы взяться за Домодедово».
Бизнесмен назвал финансирование в текущих макроэкономических условиях «большой проблемой», но считает возможным получить заемные средства на покупку актива.
Ванцев уверен, что финансовые проблемы Домодедово должен решать стратегический инвестор, а не государство: «Государство точно не может оплачивать убытки Домодедово, потому что у него другие задачи. Не хватало еще государству выделять миллиарды на покрытие долгов, которые предыдущий частный инвестор организовал. Государству имеет смысл развивать инфраструктуру, а не оплачивать старые долги. Поэтому нужно искать стратегического инвестора, который может это сделать».
В исковом заявлении говорилось «о защите национальных интересов, обеспечении безопасности государства и устранении незаконного иностранного контроля над группой стратегических предприятий Домодедово». Прокуратура указывала на то, что активы находились под контролем резидентов иностранных государств: у Каменщика якобы есть гражданство Турции и ОАЭ, а у Когана — Израиля. Надзорное ведомство считает, что экс-владельцы Домодедово следовали «агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике». Представитель ответчиков заявлял в суде, что у Каменщика и Когана нет иностранного гражданства. Суд 17 июня удовлетворил иск надзорного ведомства в полном объеме. Каменщик и Коган подали апелляцию на это решение в 10-й Арбитражный апелляционный суд, она будет рассмотрена в сентябре.
Новый управляющий директор Домодедово Андрей Иванов в интервью РБК рассказал, что общий долг аэропорта — 70 млрд руб., процентные платежи по итогам года составят 8 млрд руб. Финансовые показатели аэропорта последние два года падают вместе с пассажиропотоком: по итогам 2024 года выручка группы упала с 34 (в 2023-м) до 31 млрд руб., убыток составил 7,2 млрд руб. По словам Иванова, у группы задолженность перед налоговой и по зарплате персонала.
Ванцев рассказал, что вел переговоры с Каменщиком о покупке Домодедово или его доли зимой—весной 2025 года. Были предложены разные варианты консолидации: покупка доли, части пакета, слияние.
«Крайнее наше общение состоялось 16 апреля. Мы сделали ему предложение, он сказал, что предложение хорошее, он над ним подумает. И ушел думать», — рассказал бенефициар Внуково. Больше до перехода Домодедово в госсобственность бизнесмены не общались.
Ванцев напомнил, что 12 лет назад бенефициары московских аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово вели переговоры о создании единой управляющей компании в столичном авиаузле. «Кризис (в авиационной отрасли. — РБК) наступил не в 2020-м, а в 2014-м. Если в хорошие времена, когда большой рост, подъем, всем места хватает, то в тяжелые — бизнесмены пытаются как-то консолидироваться. Это касается не только авиации, но и любого бизнеса. Давайте возьмем Лондон: долгое время его основные аэропорты принадлежали одной компании (Heathrow Airport Holdings. — РБК), и они не конкурировали между собой, а думали, как организовать правильную работу и процессы», — объяснил он логику бизнеса.
Шереметьево, Внуково и Домодедово входят в четверку крупнейших аэропортов России, за 2024 год их общий пассажиропоток составил 75,6 млн человек. Лидер отрасли — Шереметьево, базовый аэропорт «Аэрофлота», за прошлый год обслужило 43,9 млн человек. Второе место занимает петербургское Пулково, которое обслужило в 2024 году 20,9 млн пассажиров. Внуково — 16,1 млн человек. Пассажиропоток Домодедово составил 15,6 млн пассажиров, оно обошло занявший пятое место аэропорт Сочи (13,7 млн человек).
По словам Ванцева, договориться тогда не удалось из-за позиции Каменщика, у которого были иные взгляды на развитие бизнеса. Переговоры между столичными аэропортами, по его мнению, могут возобновиться после того, как государство определит нового собственника Домодедово.