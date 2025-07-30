Совладелец Внуково заявил о готовности инвестировать в Домодедово

Ванцев напомнил, что 12 лет назад бенефициары московских аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово вели переговоры о создании единой управляющей компании в столичном авиаузле. «Кризис (в авиационной отрасли. — РБК) наступил не в 2020-м, а в 2014-м. Если в хорошие времена, когда большой рост, подъем, всем места хватает, то в тяжелые — бизнесмены пытаются как-то консолидироваться. Это касается не только авиации, но и любого бизнеса. Давайте возьмем Лондон: долгое время его основные аэропорты принадлежали одной компании (Heathrow Airport Holdings. — РБК), и они не конкурировали между собой, а думали, как организовать правильную работу и процессы», — объяснил он логику бизнеса.