Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совфед одобрил закон о бесхозной недвижимости

Новый закон меняет срок, в который муниципальные власти могут обратиться в суд с требованием о признании за ними права собственности на бесхозные объекты.

Источник: РИА "Новости"

Совет Федерации одобрил закон, который уточняет сроки обращения в суд о признании бесхозной недвижимости собственностью населенных пунктов. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Согласно нововведению, срок по истечении которого муниципальные власти могут обратиться в суд с требованием о признании за ними права собственности на бесхозную недвижимость сокращается с одного года до трех месяцев. Речь идет о зданиях, дорогах и коллекторах.

В законе уточняется, что сокращение срока возможно в случае, если такой объект необходим для обеспечения теплом, электричеством, водой или газом. Также через три месяца после учета можно перевести в муниципальную собственность гидротехнические сооружения и объекты гражданской обороны.

Для остальных бесхозных объектов срок, по истечении которого власти смогут обратиться в суд, чтобы признать право собственности, составит один год, следует из документа.

В конце февраля 2025 года в Госдуму внесли законопроект о консервации пустующих многоэтажек. Нововведение необходимо для защиты граждан от асоциальных элементов и повышения энергоэффективности зданий, уточнили депутаты.

Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК Недвижимость».