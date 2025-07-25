Совфед одобрил закон о бесхозной недвижимости

Совет Федерации одобрил закон, который уточняет сроки обращения в суд о признании бесхозной недвижимости собственностью населенных пунктов. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Согласно нововведению, срок по истечении которого муниципальные власти могут обратиться в суд с требованием о признании за ними права собственности на бесхозную недвижимость сокращается с одного года до трех месяцев. Речь идет о зданиях, дорогах и коллекторах.
В законе уточняется, что сокращение срока возможно в случае, если такой объект необходим для обеспечения теплом, электричеством, водой или газом. Также через три месяца после учета можно перевести в муниципальную собственность гидротехнические сооружения и объекты гражданской обороны.
Для остальных бесхозных объектов срок, по истечении которого власти смогут обратиться в суд, чтобы признать право собственности, составит один год, следует из документа.
В конце февраля 2025 года в Госдуму внесли законопроект о консервации пустующих многоэтажек. Нововведение необходимо для защиты граждан от асоциальных элементов и повышения энергоэффективности зданий, уточнили депутаты.
Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК Недвижимость».