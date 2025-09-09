Ричмонд
Советник Трампа назвал страны БРИКС вампирами

БРИКС вряд ли будет прочным объединением из-за «ненависти и желания убить друг друга» входящих в него стран, заявил Петер Наварро.

Источник: РИА "Новости"

Ни одна страна — участник БРИКС не выживет без экспорта в США, заявил старший советник американского президента Петер Наварро телеканалу Real America’s Voice.

«Поставляя свой экспорт в Соединенные Штаты, они, подобно вампирам, высасывают из нас всю кровь своими недобросовестными торговыми практиками», — заявил Наварро.

Он усомнился, что БРИКС будет прочен исходя из «ненависти и желания убить друг друга» среди входящих в объединение стран.

В начале июля президент США Дональд Трамп пригрозил странам, поддерживающим политику БРИКС, дополнительными 10-процентными пошлинами. «Есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро теряет свое значение», — уверен он. Республиканец добавил, что страны объединения пытались бросить вызов доллару: «БРИКС хотел попытаться захватить доллар, доминирование доллара и стандарт доллара».

В Кремле в ответ на заявления Трампа говорили, что страны БРИКС не обсуждают создание новой валюты, и предлагали экспертам «более подробно повестку дня БРИКС разъяснить» американскому лидеру.

«Вторичные санкции ограничивают нашу свободу укреплять торговлю между дружественными странами, “разделяй и властвуй” — это новая стратегия односторонних действий, БРИКС должен показать, что сотрудничество превыше всего», — сказал бразильский президент Лула да Силва 8 сентября.

