«Поставляя свой экспорт в Соединенные Штаты, они, подобно вампирам, высасывают из нас всю кровь своими недобросовестными торговыми практиками», — заявил Наварро.
Он усомнился, что БРИКС будет прочен исходя из «ненависти и желания убить друг друга» среди входящих в объединение стран.
В начале июля президент США Дональд Трамп пригрозил странам, поддерживающим политику БРИКС, дополнительными 10-процентными пошлинами. «Есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро теряет свое значение», — уверен он. Республиканец добавил, что страны объединения пытались бросить вызов доллару: «БРИКС хотел попытаться захватить доллар, доминирование доллара и стандарт доллара».
В Кремле в ответ на заявления Трампа говорили, что страны БРИКС не обсуждают создание новой валюты, и предлагали экспертам «более подробно повестку дня БРИКС разъяснить» американскому лидеру.
«Вторичные санкции ограничивают нашу свободу укреплять торговлю между дружественными странами, “разделяй и властвуй” — это новая стратегия односторонних действий, БРИКС должен показать, что сотрудничество превыше всего», — сказал бразильский президент Лула да Силва 8 сентября.