Совет директоров ЦБ РФ 24 октября примет решение по ключевой ставке

По мнению большинства аналитиков, 24 октября будет принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 17%. «Осторожность Банка России может быть связана с более стимулирующим характером бюджетной политики в текущем году, чем ожидалось ранее, планами повышения НДС и прочими разовыми проинфляционными факторами — изменение методологии расчета утильсбора, рост цен на топливо. Перед тем, как продолжать снижение ставки, регулятор захочет убедиться в том, что влияние этих факторов на инфляцию и инфляционные ожидания носит ограниченный характер», — отметил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Некоторые аналитики более оптимистичны и оценивают возможность снижения ставки на 50−100 б. п. Так, по мнению главного экономиста Газпромбанка Павла Бирюкова, снижению ключевой ставки могут способствовать сокращение экономической активности. «Рост ВВП в III квартале 2025 года может снизиться до 0,5% год к году после 1,1% в I квартале 2025 года, и сохранение инфляции по итогам сентября ниже прогноза ЦБ — 6,7% SAAR (Seasonally Adjusted Annualized Rate, годовой темп инфляции, скорректированный на сезонные колебания — прим. ТАСС) против 8,5% у регулятора. Дополнительным доводом может стать и обновленный проект бюджета, названный ЦБ “дезинфляционным”, — подчеркнул он.