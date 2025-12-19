Совет директоров ЦБ РФ 19 декабря примет решение по ключевой ставке

В 2026 году Банк России, по мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, сохранит жесткую риторику и нейтральный сигнал, чтобы не допустить преждевременного значительного смягчения денежно-кредитных условий. «Мы полагаем, что годовая инфляция в наступающем году замедлит снижение и будет весь год находится около 6%, правда в основном за счет разовых факторов. Поэтому мы ожидаем осторожного снижения ключевой ставки в 2026 году до 14% к концу следующего года. Среднюю ключевую ставку в следующем году мы прогнозируем на уровне 14,8% после 19,2% в этом году», — отметил он.