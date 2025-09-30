Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совет директоров ЦБ одобрил новый дизайн банкноты в 1000 рублей

Совет директоров Банка России принял концептуальное решение об утверждении дизайна обновленной банкноты номиналом в одну тысячу рублей. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты. Сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом. Полным ходом идет подготовка к презентации банкноты, и мы очень стараемся, чтобы ее приятно было держать в руках. Могу заверить, что, как и обещали, мы учли предложения, предпочтения граждан, итоги онлайн голосования», — сообщила глава регулятора.

По словам Набиуллиной, работу над банкнотой ведут по заранее утвержденным планам. Точная дата ввода купюры в оборот пока не обозначена, но известно, что это случится в ближайшие годы.

Ранее председатель Банка России сообщила о проведении Всероссийского онлайн-голосования за обновленный дизайн банкноты номиналом в 500 рублей, которое начнется 1 октября в 10:00 по мск на сайте ЦБ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».