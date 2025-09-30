Совет директоров ЦБ одобрил новый дизайн банкноты в 1000 рублей

«Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты. Сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом. Полным ходом идет подготовка к презентации банкноты, и мы очень стараемся, чтобы ее приятно было держать в руках. Могу заверить, что, как и обещали, мы учли предложения, предпочтения граждан, итоги онлайн голосования», — сообщила глава регулятора.