Совет директоров ЦБ одобрил новый дизайн банкноты в 1000 рублей

«Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты. Сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом. Полным ходом идет подготовка к презентации банкноты, и мы очень стараемся, чтобы ее приятно было держать в руках. Могу заверить, что, как и обещали, мы учли предложения, предпочтения граждан, итоги онлайн голосования», — сообщила глава регулятора.
По словам Набиуллиной, работу над банкнотой ведут по заранее утвержденным планам. Точная дата ввода купюры в оборот пока не обозначена, но известно, что это случится в ближайшие годы.
Ранее председатель Банка России сообщила о проведении Всероссийского онлайн-голосования за обновленный дизайн банкноты номиналом в 500 рублей, которое начнется 1 октября в 10:00 по мск на сайте ЦБ.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».