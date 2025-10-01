Ричмонд
Состояние богатейших россиян с начала года увеличилось почти на $20 млрд

Как подсчитали экспертыт Bloomberg Billionaires Index, больше всего с начала 2025 года выросло состояние основателя Telegram Павла Дурова — на $4,82 млрд до $15,8 млрд.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

В совокупности состояние богатейших россиян с начала года выросло на $19,69 млрд, следует из Bloomberg Billionaires Index.

Больше всего с начала года заработал основатель Telegram Павел Дуров, его состояние увеличилось на $4,82 млрд, до $15,8 млрд.

На второй строчке — основной владелей «Северстали» Алексей Мордашов: он стал богаче на $3,41 млрд, до $26,6 млрд. На третьем месте — акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов — он добавил к своим активам $3,22 млрд, до $16,4 млрд.

На четвертой строчке — председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон. Он увеличил свое состояние до $24,9млрд, прибавив $2,54 млрд.

Председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг увеличил активы до $9,81 млрд, плюс $2,52 млрд.

Бизнесмен, член Совета Федерации России Сулейман Керимов стал богаче на $2,38 млрд, до $9,42 млрд.

Президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин увеличил капитал до $29,3 млрд, плюс $1,42 млрд.

Геннадий Тимченко нарастил активы до $12,9 млрд, плюс $1,90 млрд.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с января 2025 года потерял $3,17 млрд, его состояние уменьшилось до $22,7 млрд.

В тройку богатейших бизнесменов по версии российского Forbes входят основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($28,7 млрд), Мордашов ($28,6 млрд) и Михельсон ($28,4 млрд).

