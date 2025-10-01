Состояние богатейших россиян с начала года увеличилось почти на $20 млрд

Узнать больше по теме

«Металлоинвест»: от истории к перспективам развития в 2025 году

Этот холдинг — один из крупнейших мировых поставщиков железорудной продукции. Как заработать на ценных бумагах компании «Металлоинвест» и почему нельзя купить ее акции, разберемся вместе с экспертом.