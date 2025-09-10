Состояние Аркадия Воложа выросло на $1 млрд после взлета акций Nebius

Всего с января этого года доля бизнесмена выросла в цене почти втрое. В октябре 2024 года, когда на NASDAQ возобновились торги акциями Nebius Group после приостановки в 2022 году, пакет Воложа стоил около $630 млн. Bloomberg отмечает, что тогда были сомнения в том, что компания сможет преуспеть на конкурентном рынке центров обработки данных.