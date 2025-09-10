Состояние Аркадия Воложа выросло на $1 млрд после взлета акций Nebius

По итогам торгов во вторник, 9 сентября, котировки Nebius Group взлетели на NASDAQ на 49,42%, до $95,72, а рыночная стоимость компании достигла $22,81 млрд. Воложу через семейный траст принадлежит 13% акций Nebius Group, которые теперь оцениваются в $2,9 млрд. До объявления о многомиллиардной сделке с Microsoft пакет Воложа стоил примерно на $1 млрд меньше.
По оценкам Forbes, состояние бизнесмена за день увеличилось на $976 млн, до $3,3 млрд. Волож теперь занимает 1217-е место в рейтинге самых богатых людей мира от Forbes.
Всего с января этого года доля бизнесмена выросла в цене почти втрое. В октябре 2024 года, когда на NASDAQ возобновились торги акциями Nebius Group после приостановки в 2022 году, пакет Воложа стоил около $630 млн. Bloomberg отмечает, что тогда были сомнения в том, что компания сможет преуспеть на конкурентном рынке центров обработки данных.
Nebius Group — бывшая нидерландская Yandex N.V., материнская компания «Яндекса». В 2024 году российские и международные активы интернет-гиганта были разделены. Российские активы отошли «Яндексу», акции которого сейчас торгуются на Мосбирже, а международные — Yandex N.V., которая впоследствии сменила название на Nebius Group. Ее генеральным директором стал Аркадий Волож.
Новость дополняется.