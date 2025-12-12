Сооснователь Oracle за день потерял $25 млрд и 2-е место среди миллиардеров мира

В отчете отмечалось, что у корпорации выросли капитальные расходы на центры обработки данных для ИИ. Из-за этого инвесторы обеспокоились, что затраты не конвертируются в выручку так быстро, как бы им хотелось. Кроме того, партнеров беспокоят масштабные расходы компании. В прошлом квартале они увеличились до $12 млрд. Аналитики ожидают, что чистый скорректированный долг Oracle, который уже составляет около $100 млрд, почти утроится к 2028 финансовому году.