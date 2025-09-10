Сооснователь Oracle обогнал Маска и стал самым богатым человеком в мире

Этот подъем увеличил его общее состояние до 393 млр долларов. Таким образом, Эллисон обогнал Маска, обладающего 385 млрд долларов, согласно Bloomberg Billionaires Index.
«Это самый большой однодневный прирост, когда-либо зафиксированный индексом», — говорится в материале.
Акции Oracle, которые к закрытию торгов во вторник уже выросли на 45%, в среду взлетели на 41% после того, как компания сообщила о значительном увеличении числа заказов и дала оптимистичный прогноз для своего бизнеса в области облачной инфраструктуры. Это самый большой однодневный рост за всю историю компании, добавляет Bloomberg.