Сооснователь Oracle обогнал Маска и стал самым богатым человеком в мире

Акции Oracle, которые к закрытию торгов во вторник уже выросли на 45%, в среду взлетели на 41% после того, как компания сообщила о значительном увеличении числа заказов и дала оптимистичный прогноз для своего бизнеса в области облачной инфраструктуры. Это самый большой однодневный рост за всю историю компании, добавляет Bloomberg.