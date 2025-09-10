Ричмонд
Сооснователь Oracle обогнал Маска и стал самым богатым человеком в мире

Сооснователь и крупнейший акционер американской компании Oracle (ORCL) Ларри Эллисон обогнал главу Tesla Илона Маска и впервые стал самым богатым человеком в мире. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как пишет издание, состояние Эллисона по данным на 10:10 утра по ньюйоркскому времени (17:10 по московскому времени) подскочило на 101 млрд долларов после публикации квартальной отчетности Oracle, которая превзошла ожидания и заявила о дальнейшем росте.

Этот подъем увеличил его общее состояние до 393 млр долларов. Таким образом, Эллисон обогнал Маска, обладающего 385 млрд долларов, согласно Bloomberg Billionaires Index.

«Это самый большой однодневный прирост, когда-либо зафиксированный индексом», — говорится в материале.

Акции Oracle, которые к закрытию торгов во вторник уже выросли на 45%, в среду взлетели на 41% после того, как компания сообщила о значительном увеличении числа заказов и дала оптимистичный прогноз для своего бизнеса в области облачной инфраструктуры. Это самый большой однодневный рост за всю историю компании, добавляет Bloomberg.

