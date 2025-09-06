Ричмонд
Соглашения 6,51 трлн рублей были подписаны в рамках ВЭФ-2025

В ходе проведения Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025) были подписаны соглашения на сумму 6,51 трлн рублей. Об этом 6 сентября заявил советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ-2025 Антон Кобяков.

Источник: Фотобанк Росконгресс

«Подписано 353 соглашения на общую сумму 6,51 трлн рублей без учета соглашений, которые составляют коммерческую тайну», — отметил он.

Ранее в ходе форума Кобяков указал на сложности при заключении соглашений с Западом. Он уточнил, что сначала они самостоятельно устанавливают правила, а затем также в одностороннем порядке их меняют. Также Кобяков призвал обеспечить переход к широкому использованию цифрового рубля. По словам советника президента РФ, страна должна перейти к новой модели национальной модели торговли.

Юбилейный Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году основная тема форума — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

В приветствии участникам, организаторам и гостям X ВЭФ президент РФ Владимир Путин отметил, что за прошедшее десятилетие ВЭФ по праву заслужил высокий авторитет.