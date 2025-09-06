Соглашения 6,51 трлн рублей были подписаны в рамках ВЭФ-2025

Ранее в ходе форума Кобяков указал на сложности при заключении соглашений с Западом. Он уточнил, что сначала они самостоятельно устанавливают правила, а затем также в одностороннем порядке их меняют. Также Кобяков призвал обеспечить переход к широкому использованию цифрового рубля. По словам советника президента РФ, страна должна перейти к новой модели национальной модели торговли.