Соцсети: сотрудники банка в Китае восемь часов пересчитывали 5 000 юаней мелочью

Конфликт между У и владельцем лапшичной, произошедший во время обеда, перерос в драку и завершился судебным разбирательством. По решению суда владелец заведения должен был выплатить штраф в размере 68 000 юаней, из которых 10 000 юаней он передал монетами в восьми мешках. У принесла 5 000 юаней в банк, где обработкой большого объёма мелочи занимались 18 сотрудников на протяжении всего рабочего дня.