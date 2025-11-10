Соцсети: сотрудники банка в Китае восемь часов пересчитывали 5 000 юаней мелочью

Такой объем монет поступил в банк после того, как местная жительница по фамилии У внесла часть компенсации, полученной по решению суда.
Конфликт между У и владельцем лапшичной, произошедший во время обеда, перерос в драку и завершился судебным разбирательством. По решению суда владелец заведения должен был выплатить штраф в размере 68 000 юаней, из которых 10 000 юаней он передал монетами в восьми мешках. У принесла 5 000 юаней в банк, где обработкой большого объёма мелочи занимались 18 сотрудников на протяжении всего рабочего дня.
Хотя инцидент произошел в 2013 году, фотографии с подсчетом монет вновь приобрели популярность в китайских социальных сетях, вызвав широкий общественный резонанс.
