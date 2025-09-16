Социально значимые продукты в крупном ретейле подешевели в августе почти на 2%

Сезонная дефляция цен на овощи борщевого набора в торговых сетях усилилась благодаря мерам поддержки со стороны ретейлеров — розничные цены на них снижались быстрее и в большем объеме, чем закупочные. «Дополнительно торговые сети поддержали ключевые продовольственные категории: увеличили инвестиции в доступные цены на сахар в период высокого спроса в сезон домашних заготовок, сдерживали цены на яблоки перед началом сбора нового урожая и обеспечивали стабильно низкую стоимость куриного мяса и яйца», — рассказал председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.