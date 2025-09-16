Ричмонд
Социально значимые продукты в крупном ретейле подешевели в августе почти на 2%

По информации АКОРТ, снижение цен зафиксировали по 13 из 25 позиций.

Источник: Freepik

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Социально значимые продукты питания в крупных торговых сетях подешевели в августе 2025 года почти на 2% по сравнению с июлем, сообщили ТАСС в пресс-службе аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«Социально значимые продукты питания в крупных торговых сетях в августе подешевели на 1,84% по сравнению с июлем», — сказано в исследовании.

Снижение цен зафиксировано по 13 из 25 социально значимых продуктов. Наиболее заметно снизились цены на овощи борщевого набора: картофель «первой цены» относительно июля подешевел на 42%, морковь — на 31,5%, белокочанная капуста — на 27%, лук — на 24%, свекла — на 18%. Помимо овощей борщевого набора в сетевой рознице подешевели сезонные яблоки (-16%), тушка цыпленка-бройлера (-3,3%), поваренная соль (-1,4%), сливочное масло (-1,7%), пшеничная мука (-1,5%), вермишель (-1%). В пределах одного процента снизились цены на баранину «первой цены» и подсолнечное масло, отмечается в исследовании.

По его данным, средняя наценка торговых сетей на социально значимые товары «первой цены» в августе составила 2,8%, снизившись почти в два раза к аналогичному периоду 2024 года и на 1,1 процентный пункт к предыдущему месяцу.

По ценам ниже закупочных (с отрицательной наценкой) в сетевой рознице в августе продавались 7 из 25 категорий продуктов первой необходимости: сезонные яблоки (-8,6%), сахар-песок (-7,5%), тушка цыпленка-бройлера (-6,2%), белокочанная капуста (-2,6%), куриные яйца и подсолнечное масло (-1,2%), рис (-0,3%), поделились эксперты.

Сезонная дефляция цен на овощи борщевого набора в торговых сетях усилилась благодаря мерам поддержки со стороны ретейлеров — розничные цены на них снижались быстрее и в большем объеме, чем закупочные. «Дополнительно торговые сети поддержали ключевые продовольственные категории: увеличили инвестиции в доступные цены на сахар в период высокого спроса в сезон домашних заготовок, сдерживали цены на яблоки перед началом сбора нового урожая и обеспечивали стабильно низкую стоимость куриного мяса и яйца», — рассказал председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

