Соцфонд отчитался о выплате пособий при рождении ребенка с начала года

«С начала года мы выплатили 750 тысяч пособий», — сказал Чирков.
Он уточнил, что из них 600 тысяч мам состоят в трудовых отношениях, а пособия выплачивались за счет социального страхования. Еще 150 тысяч пособий выплачено мамам, которые не работали на момент рождения ребенка.
