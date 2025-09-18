Ричмонд
Соцфонд отчитался о выплате пособий при рождении ребенка с начала года

СИРИУС, 18 сен — РИА Новости. Всего 750 тысяч пособий при рождении ребенка выплатили в Социальном фонде России с начала этого года, сообщил в интервью РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Источник: РИА "Новости"

«С начала года мы выплатили 750 тысяч пособий», — сказал Чирков.

Он уточнил, что из них 600 тысяч мам состоят в трудовых отношениях, а пособия выплачивались за счет социального страхования. Еще 150 тысяч пособий выплачено мамам, которые не работали на момент рождения ребенка.

Социальный фонд России: история, структура и функции
1 января 2023 года в России началась новая эра в системе социального обеспечения. Вместо отдельных структур был создан единый Социальный фонд РФ (СФР). Расскажем о том, какие услуги он предоставляет, а также перечислим статьи доходов и расходов новой организации.
