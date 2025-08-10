Соцфонд объяснил, как рассчитать размер больничных выплат

То есть минимально в 2025 году для пособия используется заработок в 24 МРОТ — 538 560 рублей за два расчетных года. Это значит, что минимальный размер пособия за день — 723,87 рубля при 31 дне в месяце и 748 рублей при 30 днях, заключает Соцфонд.