Соцфонд объяснил, как рассчитать размер больничных выплат

«Пособие по временной нетрудоспособности оплачивается исходя из среднего заработка и продолжительности страхового стажа», — говорится в публикации Соцфонда в Telegram.
Так, для расчета больничных выплат берется средний заработок за 2 предыдущих года. То есть, если болеть в 2025 году, то пособие рассчитают на основе 2024 и 2023 годов. При расчете будут учитываться все официальные доходы, на которые начислялись страховые взносы.
Однако, подчеркивается в публикации, для расчетов существует установленная законом предельная база. Это максимум, с которого работодатель платит взносы в СФР.
Для 2023 года максимумом будет 1 917 000 рублей за год, для 2024-го — 2 225 000 рублей. Поэтому в 2025 году максимальное пособие за один день больничного — 5 673,97 рубля. Эта сумма пособия при максимальном доходе и стаже.
Чтобы рассчитать средний заработок за день, необходимо разделить всю сумму доходов за два года на 730 дней. При стаже больше 8 лет — учтут 100% (в пределах лимита), от 5 до 8 лет — 80%, меньше 5 лет — 60%.
Если заработка в расчетном периоде не было, он был меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ) или страховой стаж составляет меньше 6 месяцев, средний дневной заработок считают с учетом МРОТ, который в этом году — 22 440 рублей.
То есть минимально в 2025 году для пособия используется заработок в 24 МРОТ — 538 560 рублей за два расчетных года. Это значит, что минимальный размер пособия за день — 723,87 рубля при 31 дне в месяце и 748 рублей при 30 днях, заключает Соцфонд.
