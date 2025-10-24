Соцфонд: некоторые пенсионеры получат выплаты досрочно

«Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией на карту приходят другие выплаты Соцфонда, они также поступят досрочно», — подчеркнули в Соцфонде.