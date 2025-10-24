Ричмонд
Соцфонд: некоторые пенсионеры получат выплаты досрочно

В связи с праздниками отдельные категории пенсионеров, получающих выплаты на банковские счета, получат пенсию за ноябрь досрочно, сообщил Социальный фонд России в официальном Telegram-канале.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Ведомство уточнило подробности переноса сроков. Получатели, которым средства обычно поступают 3—4 ноября, получат пенсии на банковские карты 1 ноября. С 5 ноября выплаты через банки вернутся к стандартному графику.

«Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией на карту приходят другие выплаты Соцфонда, они также поступят досрочно», — подчеркнули в Соцфонде.

Доставка через «Почту России» пройдет в обычные сроки: почтальоны начнут разносить пенсии с 3 по 25 ноября, с этих же дат доступна выплата в кассах отделений. В отдельных сельских поселениях доставка может стартовать уже 1 ноября.

Подробности о графике на период ноябрьских праздников доступны в отделениях почтовой связи и банках.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Социальный фонд России: история, структура и функции
1 января 2023 года в России началась новая эра в системе социального обеспечения. Вместо отдельных структур был создан единый Социальный фонд РФ (СФР). Расскажем о том, какие услуги он предоставляет, а также перечислим статьи доходов и расходов новой организации.
