Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соцфонд назвал средний размер пенсии госслужащих

Средняя пенсия федеральных государственных служащих в России на 1 июля 2025 года составляла 36,2 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Соцфонда.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на ведомство, средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих составляет 36 281 рубль. Численность таких граждан находится на уровне 95,6 тысячи человек.

Отмечается, что работающие пенсионеры — госслужащие получают выплаты в размере 37 058 рублей, а неработающие — 36 200 рублей.

Большинство из них, 86,6 тысячи человек, не работают, подчеркивает издание.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».