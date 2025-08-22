Соцфонд назвал средний размер пенсии госслужащих

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на ведомство, средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих составляет 36 281 рубль. Численность таких граждан находится на уровне 95,6 тысячи человек.
Отмечается, что работающие пенсионеры — госслужащие получают выплаты в размере 37 058 рублей, а неработающие — 36 200 рублей.
Большинство из них, 86,6 тысячи человек, не работают, подчеркивает издание.
