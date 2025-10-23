Соцфонд назвал даты выплат пособий перед праздниками

Родители получат выплаты за октябрь уже 1 ноября. В этот день будут перечислены единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, пособие на первого ребенка до трех лет и пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Досрочные выплаты коснутся семей, выбравших безналичное получение средств через банк. Для тех, кто получает деньги через почту, доставка будет осуществлена в течение месяца, до 25 ноября, по графику работы почтовых отделений их региона.