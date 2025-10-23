Соцфонд назвал даты выплат пособий перед праздниками

«В преддверии праздников для семей с детьми особенно важна своевременная финансовая поддержка. Принято решение перечислить ноябрьские выплаты досрочно, чтобы родители могли спокойно и без лишней суеты подготовиться к выходным дням», — отметил Чирков.
Родители получат выплаты за октябрь уже 1 ноября. В этот день будут перечислены единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, пособие на первого ребенка до трех лет и пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Досрочные выплаты коснутся семей, выбравших безналичное получение средств через банк. Для тех, кто получает деньги через почту, доставка будет осуществлена в течение месяца, до 25 ноября, по графику работы почтовых отделений их региона.
Работающие родители, имеющие право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, также получат его досрочно — 7 ноября вместо привычной даты 8 числа.
При этом ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет будет перечислена 5 ноября по обычному графику, в первый рабочий день после праздников.
Для удобства получателей Соцфонд устанавливает единую дату выплат — 3 число каждого месяца. Если эта дата выпадает на выходной или праздник, фонд производит перечисление заранее. Доставка через почтовые отделения осуществляется с 3 по 25 число. Важно отметить, что региональные пособия, устанавливаемые субъектами РФ, выплачиваются органами социальной защиты по собственному графику, который может отличаться от дат выплат Соцфонда.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».