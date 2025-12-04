Собрать сверх: бюджет получил почти 3 трлн после повышения налога на прибыль до 25%

Федеральный бюджет получил 2,9 трлн рублей от налога на прибыль за январь — сентябрь 2025 года. Показатель стал рекордным с 2013-го. После повышения этого сбора с 20 до 25% поступления выросли на 82% по сравнению с прошлым годом. Увеличились они и по другим основным налогам: НДФЛ — на 87% и НДС — на 23%. В целом тенденция связана с ростом ставки, ужесточением контроля за схемами дробления бизнеса, увеличением собираемости налогов, а также с повышением зарплат. При этом прибыль бизнеса находится под давлением из-за ключевой, что может затормозить рост.