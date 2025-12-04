Собрать сверх: бюджет получил почти 3 трлн после повышения налога на прибыль до 25%

Федеральный бюджет получил 2,9 трлн рублей от налога на прибыль за январь — сентябрь 2025 года. Показатель стал рекордным с 2013-го. После повышения этого сбора с 20 до 25% поступления выросли на 82% по сравнению с прошлым годом. Увеличились они и по другим основным налогам: НДФЛ — на 87% и НДС — на 23%. В целом тенденция связана с ростом ставки, ужесточением контроля за схемами дробления бизнеса, увеличением собираемости налогов, а также с повышением зарплат. При этом прибыль бизнеса находится под давлением из-за ключевой, что может затормозить рост.
Сколько бюджет получил от налога на прибыль
Поступления от налога на прибыль в федеральный бюджет за девять месяцев 2025-го выросли на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитического портала ФНС, которые изучили «Известия». Показатель достиг 2,9 трлн рублей. Это рекорд с мая 2013 года (до этого статистика велась по полугодиям). Также повысились поступления по другим основным сборам: НДФЛ — на 87% (до 269 млрд рублей), а НДС — на 23%.
Основная причина — это изменения в налоговом законодательстве, которые вступили в силу в 2025 году, отметил эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов.
С этого года ставка по налогу на прибыль выросла с 20 до 25%. В федеральный бюджет теперь направляется сбор в размере 8% вместо 3% (17% идет в региональную казну). Кроме того, IT-компании также стали платить налог на прибыль в размере 5%, напомнил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.
— При этом если обратить внимание на поступления в региональные бюджеты, то здесь фиксируется спад на 2,5% (с учетом того, что ставка в 17% осталась неизменной), — сказал он.
Кроме того, ФНС в последнее время смещает акцент с выездных проверок бизнеса на аналитический анализ, что увеличивает собираемость налогов, отметили в Президентской академии. Часть компаний могут закрыть задолженность после предупреждения ФНС. Также ускорить процесс помогает цифровизация. Более жесткий контроль за схемами дробления бизнеса также ведет к росту начислений, добавили там.
Как отмечается на аналитическом портале ФНС, увеличение показателей также связано с ростом поступлений налога на прибыль с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам.
На рост поступлений по НДФЛ также повлияло изменение шкалы налогообложения с этого года. Она стала пятиступенчатой — для получающих доход свыше 2,4 млн в год ставка налога составила:
— 15% — для заработка от 2,4 млн до 5 млн в год (от 200 тыс. до 416,7 тыс. рублей в месяц);
— 18% — от 5 млн до 20 млн в год (от 416,7 тыс. до 1,67 млн в месяц);
— 20% — от 20 млн до 50 млн в год (от 1,67 млн до 4,17 млн в месяц);
— 22% — от 50 млн в год (свыше 4,17 млн в месяц).
Также на увеличении поступлений сказался рост средних зарплат по России, с начала года они повысились примерно на 15%, заявил в сентябре советник главы ЦБ Кирилл Тремасов.
По НДС ставка не менялась, тем не менее за девять месяцев этого года поступления увеличились на 23%. Это можно объяснить ростом объемов реализации товаров, работ и услуг, считает доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
«Известия» направили запрос в Налоговую службу о том, что еще могло повлиять на динамику поступлений.
Удастся ли достичь прогноза по поступлениям
В финансовом плане на доходы от налога на прибыль заложена сумма в 4,2 трлн рублей. Можно ожидать, что поступления в концу года приблизятся к этому уровню, считает Владимир Саськов из НИУ ВШЭ.
— Достижение плана по налогу на прибыль организаций будет зависеть от показателей IV квартала. Исторически часть крупных платежей может приходиться именно на этот период. Поэтому достижение целевого значения в 4,2 трлн рублей — это реалистичный сценарий, — согласен Владимир Еремкин из Президентской академии.
При этом затормозить рост может снижение прибыли предприятий, отметила Лариса Сорокина из РУДН. В первом полугодии показатель сократился на 8,4% по сравнению с прошлым годом.
На прибыль оказывает давление высокая ключевая ставка — сейчас она находится на уровне 16,5%. Это создает трудности с привлечением капитала и инвестиций, сказал генеральный директор юридической компании «Чистая среда», член совета МРО «Деловая Россия» Руслан Кулешов.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор рассчитывает к 2027 году выйти на нейтральный диапазон ключевой в 7,5−8,5%. Уже в 2026-м ЦБ видит пространство для снижения ставки.
Падение цен на нефть и газ, усиление санкций на экспорт или сокращение мирового спроса также могут негативно отразиться на поступлениях, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. При этом налог на прибыль выступает одним из главных источников наполнения доходной части бюджета. Это особенно важно в условиях дефицита казны.
Однако, как отметили в Президентской академии, оптимизм сохранятся на фоне высокой загрузки промышленности, устойчивого экспорта и достаточно благоприятной для бюджета ситуации с ценами по ряду сырьевых позиций.