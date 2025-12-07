Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перечислены самые богатые по золотым запасам страны мира

Золото остается одним из самых надежных средств сбережения в мире, и центральные банки продолжают накапливать его рекордными темпами. Visual Capitalist выяснил, у каких стран самые крупные запасы золотого металла.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Данные для статьи были предоставлены BullionVault, который отслеживает золотые резервы центральных банков. Цифры отражают официальные запасы драгоценного металла в тоннах по состоянию на 2024 год.

Топ-10 стран с самыми крупными золотыми резервами
МестоСтранаЗолотые запасы, т
1США8 133,5
2Германия3 351,6
3Италия2 451, 9
4Франция2 437
5Россия2 333,1
6Китай 2 279,6
7Швейцария1 039,9
8Индия876,2
9Япония846
10Нидерланды612,5

Как видно из таблицы, США и Европа вместе контролируют более 60% всех зарегистрированных золотых резервов.

Соединенные Штаты с большим отрывом остаются крупнейшим в мире держателем золота: их запасы составляют 8 133,5 т, и эта цифра практически не меняется на протяжении десятилетий. Большая часть этого золота хранится в Форт-Ноксе и Федеральном резерве Нью-Йорка.

По подсчетам Visual Capitalist с учетом текущих цен, золотовалютные резервы США оцениваются более чем в $1 трлн, играя роль стратегического актива, который поддерживает доверие к доллару.

Крупнейшие экономики Европы — Германия (3 352 т), Италия (2 452 т) и Франция (2 437 т) — в совокупности владеют почти 8 200 т золота, что сопоставимо с общим объемом запасов в США.

Как поясняет издание, эти крупные запасы появились еще в послевоенную Бреттон-Вудскую эпоху, когда золото служило основой международной валютной системы.

Золотые запасы Китая выросли с 1 948 т в 2019 году до 2 280 т в 2024 году, поскольку Пекин диверсифицирует свои вложения, отказываясь от казначейских облигаций США, и стремится к интернационализации юаня.

Индия, которая сейчас занимает пятое место в мире по объёму экономики, владеет 876 т золота.

Другие развивающиеся рынки, в том числе Турция (595 т, 11 место) и Польша (448 т, 12 место), резко увеличили свои запасы золота, чтобы защититься от инфляции, волатильности валют и геополитической неопределённости, говорится в статье.

Узнать больше по теме
Облигации: руководство для начинающих инвесторов
Инвестирование в облигации может стать надежным источником пассивного дохода, если правильно подойти к их выбору. Рассмотрим основные виды этих ценных бумаг и важные показатели, на которые стоит обратить внимание при покупке.
Читать дальше