Перечислены самые богатые по золотым запасам страны мира

Данные для статьи были предоставлены BullionVault, который отслеживает золотые резервы центральных банков. Цифры отражают официальные запасы драгоценного металла в тоннах по состоянию на 2024 год.
|Место
|Страна
|Золотые запасы, т
|1
|США
|8 133,5
|2
|Германия
|3 351,6
|3
|Италия
|2 451, 9
|4
|Франция
|2 437
|5
|Россия
|2 333,1
|6
|Китай
|2 279,6
|7
|Швейцария
|1 039,9
|8
|Индия
|876,2
|9
|Япония
|846
|10
|Нидерланды
|612,5
Как видно из таблицы, США и Европа вместе контролируют более 60% всех зарегистрированных золотых резервов.
Соединенные Штаты с большим отрывом остаются крупнейшим в мире держателем золота: их запасы составляют 8 133,5 т, и эта цифра практически не меняется на протяжении десятилетий. Большая часть этого золота хранится в Форт-Ноксе и Федеральном резерве Нью-Йорка.
По подсчетам Visual Capitalist с учетом текущих цен, золотовалютные резервы США оцениваются более чем в $1 трлн, играя роль стратегического актива, который поддерживает доверие к доллару.
Крупнейшие экономики Европы — Германия (3 352 т), Италия (2 452 т) и Франция (2 437 т) — в совокупности владеют почти 8 200 т золота, что сопоставимо с общим объемом запасов в США.
Как поясняет издание, эти крупные запасы появились еще в послевоенную Бреттон-Вудскую эпоху, когда золото служило основой международной валютной системы.
Золотые запасы Китая выросли с 1 948 т в 2019 году до 2 280 т в 2024 году, поскольку Пекин диверсифицирует свои вложения, отказываясь от казначейских облигаций США, и стремится к интернационализации юаня.
Индия, которая сейчас занимает пятое место в мире по объёму экономики, владеет 876 т золота.
Другие развивающиеся рынки, в том числе Турция (595 т, 11 место) и Польша (448 т, 12 место), резко увеличили свои запасы золота, чтобы защититься от инфляции, волатильности валют и геополитической неопределённости, говорится в статье.