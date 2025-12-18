СМИ выяснили, какую сумму пенсионных накоплений можно забрать в 2026 году

Согласно подсчетам издания, пенсионеры в России одномоментно смогут забрать пенсионные накопления при условии, что их сумма не превысит 439 776 рублей.
РИА Новости добавляет, что размер накопительной пенсии определяется из общей суммы пенсионных накоплений, поделенной на количество месяцев ожидаемого периода выплаты. В 2025 и 2026 годах он составляет 270 месяцев.
При этом, если сумма выплаты в месяц составляет менее 10% от прожиточного минимума, то эти сбережения можно забрать единоразово.
Минимальный размер прожиточного минимума для пенсионеров на 2026 год установлен в размере 16288 рублей, подчеркивается в материале.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».