СМИ: в развале украинской энергетики из-за дела «Укрэнерго» хотят обвинить Зеленского

Арест обвиненного в мошенничестве экс-главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, связан с его заявлениями после увольнения в прошлом году: тогда он высказывал опасения по поводу захвата энергетического предприятия «коррумпированными лицами», а причиной своей отставки называл планы президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака по централизации власти, пишет Politico.