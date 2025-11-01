СМИ: в развале украинской энергетики из-за дела «Укрэнерго» хотят обвинить Зеленского

Арест обвиненного в мошенничестве экс-главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, связан с его заявлениями после увольнения в прошлом году: тогда он высказывал опасения по поводу захвата энергетического предприятия «коррумпированными лицами», а причиной своей отставки называл планы президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака по централизации власти, пишет Politico.
В украинской оппозиции считают, что нынешнее руководство страны использует законодательство для «запугивания оппонентов», которых обвиняют в коррупции или связях с Россией.
Депутат от партии экм-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Николай Княжицкий считает, что такая практика будет только усиливаться. Он связывает это с подготовкой администрации президента к возможным выборам в случае прекращения огня.
В офисе Зеленского отказались от комментариев Politico. Высокопоставленный украинский советник в комментарии изданию отклонил версию о политической мотивированности дела Кудрицкого и призвал «подождать до полного слушания».