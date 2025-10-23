СМИ: в Индии пересматривают документы по торговле нефтью с Россией

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии проверяют свои документы, связанные с торговлей нефтью с Россией, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок топлива российскими компаниями «Лукойл» и «Роснефть» на фоне последних санкций США против РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник, знакомый с информацией.
В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних компаний. Как заявили в Вашингтоне, введение новых санкций обусловлено тем, что у Москвы якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине.
«Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии пересматривают свои документы по торговле нефтью с Россией, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок топлива от “Роснефти” и “Лукойла” после того, как обе компании попали под санкции США», — сообщает агентство со ссылкой на источник.
Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупать нефть у России.
Вице-премьер РФ Александр Новак позднее сообщил журналистам, что покупатели российской нефти в Индии продолжат работать с Россией, несмотря на заявления США.