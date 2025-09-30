Ричмонд
СМИ узнали, зачем Трамп ввел пошлины на пиломатериалы, древесину и мебель

Президент Дональд Трамп принял решение о введении 10-процентных пошлин на импорт хвойных пиломатериалов и лесоматериалов, а также 25-процентных тарифов на импорт кухонных шкафов, тумб под раковину и мягкой мебели из дерева. Эти меры направлены на поддержку национальных производителей посредством регулирования импорта данных товаров. Об этом пишет Bloomberg.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

США вводят новые импортные пошлины на древесину, пиломатериалы и изделия из них. Соответствующий указ, подписанный 14 октября, предусматривает дальнейшее повышение сборов с 1 января 2026 года. Меры последовали за расследованием Министерства торговли, начатым в марте, и направлены на укрепление цепочек поставок и поддержку внутреннего производства.

Президент Дональд Трамп заявил, что инициатива повысит промышленную устойчивость и создаст рабочие места, однако строительная и мебельная отрасли опасаются роста издержек и замедления строительного сектора. В частности, рост издержек может затормозить усилия по стимулированию спроса на жильё. Эксперты отмечают, что наиболее ощутимый удар придется на Канаду — крупнейшего поставщика древесины для США, на чьи товары уже наложены высокие пошлины.

Новые сборы вводятся в рамках раздела 232 Закона о расширении торговли и отличаются от предыдущих «взаимных» пошлин, предусматривая приоритет национальной безопасности и дифференциацию ставок по странам. Так, пошлины на изделия из Великобритании не превысят 10%, для ЕС и Японии — не более 15%. На некоторые категории мебели с 1 января сборы увеличатся до 30%, на кухонные шкафы и тумбы — до 50%.

Ритейлеры мебели и отраслевые коалиции предупреждают о рисках закрытия предприятий и сокращения рабочей силы, отмечая, что многие американские компании зависят от сложных международных цепочек поставок. Секторальные сборы распространяются и на другие сферы, в том числе металл, солнечные панели и фармацевтику, а администрация США готовит нормативную базу на случай судебных разбирательств по пошлинам.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

