СМИ узнали, зачем Трамп ввел пошлины на пиломатериалы, древесину и мебель

Новые сборы вводятся в рамках раздела 232 Закона о расширении торговли и отличаются от предыдущих «взаимных» пошлин, предусматривая приоритет национальной безопасности и дифференциацию ставок по странам. Так, пошлины на изделия из Великобритании не превысят 10%, для ЕС и Японии — не более 15%. На некоторые категории мебели с 1 января сборы увеличатся до 30%, на кухонные шкафы и тумбы — до 50%.