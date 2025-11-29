Ричмонд
Недешевое удовольствие: сколько стоит семья, дом и пенсия для американца

Американская мечта — удовольствие недешевое. По данным, которые приводит Visual Capitalist, владение домом, создание семьи и комфортная пенсия сегодня в сумме обходятся домохозяйству более чем в $5 млн за всю жизнь.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

В статье приводится стоимость «американской мечты» на 2025 год, основанная на анализе Investopedia.

ЦельРасходы на протяжении жизниОписание% американцев, которые считают это своей мечтой
Выход на пенсию$1 636 881
Предполагаемые минимальные накопления для выхода на пенсию сроком на 20 лет
86%
Здравоохранение$414 208
Общие расходы в возрасте от 22 до 85 лет
86%
Владение домом$957 594
Ипотека на 30 лет, первоначальный взнос 20%
85%
Воспитание двоих детей$876 092
Воспитание до 18 лет плюс четырёхлетнее обучение в государственном колледже
78%
Владение новым автомобилем$900 346
Покупка двух новых автомобилей каждые 10 лет72%
Ежегодный отпуск$180 621
Ежегодный отпуск для лиц в возрасте от 22 до 85 лет
71%
Домашние животные $39 381
Содержание одной собаки и одной кошки в течение 11–13 лет
66%
Свадьба$38 200
Обручальное кольцо, церемония и приём
55%

Выход на пенсию обойдётся в $1,6 млн — это самая крупная статья расходов. Как поясняет издание, расчёты были сделаны исходя из среднего уровня ежегодных расходов пенсионеров в США ($63 609) с учётом инфляции в 2,5% в течение 20 лет. Сегодня 86% американцев называют своей мечтой комфортный выход на пенсию.

Средняя стоимость владения жильем в течение всей жизни составляет $957 594. Чтобы рассчитать эти расходы, Investopedia взяла за основу среднюю стоимость жилья в США, которая составляет примерно $415 тыс с первоначальным взносом в размере 20%. Затем были рассчитаны платежи по 30-летней фиксированной ипотеке под 6,69% без учета расходов на обслуживание и членских взносов в ассоциацию домовладельцев. Как подчеркивает Visual Capitalist, владение жильем в США всё менее доступным: медианный возраст покупателей жилья в стране вырос до 56 лет, тогда как в 1981 году он составлял 31 год.

Владение автомобилем также обходится недешево — примерно в $900 346. Однако важно отметить, что речь идет о домохозяйстве, покупающем два новых автомобиля каждые 10 лет. В сумму включены страховка, обслуживание и ежемесячные платежи, но не учитываются деньги, полученные от продажи машины.

Тем временем воспитание двоих детей обойдется в $876 092 (включая обучение в государственном колледже в течение четырех лет). Если же ваша мечта — сыграть свадьбу, ее средняя стоимость сейчас составляет $38 200, включая кольцо, церемонию и прием, говорится в статье.

