Недешевое удовольствие: сколько стоит семья, дом и пенсия для американца

В статье приводится стоимость «американской мечты» на 2025 год, основанная на анализе Investopedia.
|Цель
|Расходы на протяжении жизни
|Описание
|% американцев, которые считают это своей мечтой
|Выход на пенсию
|$1 636 881
|Предполагаемые минимальные накопления для выхода на пенсию сроком на 20 лет
|86%
|Здравоохранение
|$414 208
|Общие расходы в возрасте от 22 до 85 лет
|86%
|Владение домом
|$957 594
|Ипотека на 30 лет, первоначальный взнос 20%
|85%
|Воспитание двоих детей
|$876 092
|Воспитание до 18 лет плюс четырёхлетнее обучение в государственном колледже
|78%
|Владение новым автомобилем
|$900 346
|Покупка двух новых автомобилей каждые 10 лет
|72%
|Ежегодный отпуск
|$180 621
|Ежегодный отпуск для лиц в возрасте от 22 до 85 лет
|71%
|Домашние животные
|$39 381
|Содержание одной собаки и одной кошки в течение 11–13 лет
|66%
|Свадьба
|$38 200
|Обручальное кольцо, церемония и приём
|55%
Выход на пенсию обойдётся в $1,6 млн — это самая крупная статья расходов. Как поясняет издание, расчёты были сделаны исходя из среднего уровня ежегодных расходов пенсионеров в США ($63 609) с учётом инфляции в 2,5% в течение 20 лет. Сегодня 86% американцев называют своей мечтой комфортный выход на пенсию.
Средняя стоимость владения жильем в течение всей жизни составляет $957 594. Чтобы рассчитать эти расходы, Investopedia взяла за основу среднюю стоимость жилья в США, которая составляет примерно $415 тыс с первоначальным взносом в размере 20%. Затем были рассчитаны платежи по 30-летней фиксированной ипотеке под 6,69% без учета расходов на обслуживание и членских взносов в ассоциацию домовладельцев. Как подчеркивает Visual Capitalist, владение жильем в США всё менее доступным: медианный возраст покупателей жилья в стране вырос до 56 лет, тогда как в 1981 году он составлял 31 год.
Владение автомобилем также обходится недешево — примерно в $900 346. Однако важно отметить, что речь идет о домохозяйстве, покупающем два новых автомобиля каждые 10 лет. В сумму включены страховка, обслуживание и ежемесячные платежи, но не учитываются деньги, полученные от продажи машины.
Тем временем воспитание двоих детей обойдется в $876 092 (включая обучение в государственном колледже в течение четырех лет). Если же ваша мечта — сыграть свадьбу, ее средняя стоимость сейчас составляет $38 200, включая кольцо, церемонию и прием, говорится в статье.