Недешевое удовольствие: сколько стоит семья, дом и пенсия для американца

Средняя стоимость владения жильем в течение всей жизни составляет $957 594. Чтобы рассчитать эти расходы, Investopedia взяла за основу среднюю стоимость жилья в США, которая составляет примерно $415 тыс с первоначальным взносом в размере 20%. Затем были рассчитаны платежи по 30-летней фиксированной ипотеке под 6,69% без учета расходов на обслуживание и членских взносов в ассоциацию домовладельцев. Как подчеркивает Visual Capitalist, владение жильем в США всё менее доступным: медианный возраст покупателей жилья в стране вырос до 56 лет, тогда как в 1981 году он составлял 31 год.