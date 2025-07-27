СМИ узнали о росте экспорта дронов из Тайваня почти на 750%

«Совокупная стоимость экспорта тайваньских дронов за первые шесть месяцев этого года составила $11,89 млн, что на 749% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщает агентство со ссылкой на данные таможни острова.
Уточняется, что США были вторыми по величине покупателями. Государство импортировало беспилотники на сумму $1,55 млн в первой половине 2025 года. Этот показатель по сравнению с прошлым годом увеличился на 209%. Германия заняла третье место. Закупки страны составили $1,46 млн, что в 258 раз больше по сравнению с прошлым годом.
Ранее, 6 июня, американский президент Дональд Трамп подписал указ, направленный на расширение производства БПЛА в США, а также увеличение их экспорта. Кроме того, главе Федерального управления гражданской авиации США (FAA) поручено внедрить инструменты искусственного интеллекта для ускоренной обработки заявок на эксплуатацию дронов.