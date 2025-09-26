СМИ: трейдеры потеряли почти $1 млрд за день на крипторынке

Спад цен вечером 25 сентября вызвал массовое принудительное закрытие маржинальных позиций трейдеров, делающих ставку на рост. По сведениям Coinglass, за последние сутки на криптобиржах было ликвидировано позиций на сумму почти 1 миллиард долларов, из которых более 850 миллионов пришлись на длинные позиции. Наибольший объем ликвидаций зафиксирован на рынках Ethereum (310 миллионов долларов) и биткоина (250 миллионов долларов).