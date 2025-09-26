СМИ: трейдеры потеряли почти $1 млрд за день на крипторынке

Котировки большинства ведущих криптовалют, включая биткоин (BTC) и Ethereum (ETH), 26 сентября продолжили снижение, начатое в начале недели. Вечером 25 сентября стоимость биткоина опускалась ниже 109 тысяч долларов — это минимальное значение с начала сентября. Ethereum торговался на уровне 3,8 тысячи долларов, что является худшим результатом с начала августа.
К 10:00 мск 26 сентября курс биткоина восстановился до 109,4 тысячи долларов, а Ethereum — до уровня чуть выше 3,9 тысячи долларов. За сутки падение курсов обеих криптовалют составило около 2% по данным Coinmarketcap. Совокупная капитализация крипторынка снизилась более чем на 4% по сравнению с пиковыми значениями предыдущего дня, составив 3,75 триллиона долларов.
Спад цен вечером 25 сентября вызвал массовое принудительное закрытие маржинальных позиций трейдеров, делающих ставку на рост. По сведениям Coinglass, за последние сутки на криптобиржах было ликвидировано позиций на сумму почти 1 миллиард долларов, из которых более 850 миллионов пришлись на длинные позиции. Наибольший объем ликвидаций зафиксирован на рынках Ethereum (310 миллионов долларов) и биткоина (250 миллионов долларов).
В течение прошедших суток лидерами по снижению среди ста крупнейших активов стали Story (IP) — минус 27%, Aster DEX (ASTER) — минус 10%, Avalanche (AVAX) — около минус 9%, Flare (FLR) — минус 8% и OG (OG) — минус 6%.
На фоне общего спада отдельные криптовалюты продемонстрировали значительный рост. Токен Plasma (XPL) подорожал более чем на 50%, OKB (OKB) вырос на 7%, Kaspa (KAS) и Mantle (MNT) — примерно на 4%, а Cronos (CRO) — на 3%.
Проект Plasma объявил о запуске основной сети и размещении собственного токена XPL, торги которым на Binance начались по цене около 0,7 доллара. Максимальная стоимость на старте листинга составляла 0,85 доллара. Сеть Plasma ориентирована на расчеты в стейблкоинах, поддерживает бесплатные переводы USDT через собственный механизм консенсуса PlasmaBFT и совместима с EVM. В числе партнеров проекта — DeFi-протоколы Aave, Ethena, Fluid, Euler и другие.
Объем инвестиций в проект составил около 30 миллионов долларов. В числе инвесторов — фонд Founders Fund Питера Тиля, а также Tether, Bitfinex и ряд других компаний.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.