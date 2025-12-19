Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: TikTok подписал сделку по продаже активов в США

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Китайская соцсеть TikTok подписала сделку по продаже своих активов в США американским инвесторам, сообщает портал Axios со ссылкой на внутренний документ от гендиректора соцсети Шоу Цзы Чу.

Источник: Reuters

В октябре министр финансов США Скотт Бессент заявил, что перевод бизнеса социальной сети TikTok под американский контроль полностью согласован и должен произойти очень скоро.

«TikTok подписал сделку по продаже своих американских активов совместному предприятию, находящемуся под контролем американских инвесторов», — говорится в материале портала.

Согласно документу, сделка завершится 22 января. Отмечается, что 45% американских активов TikTok будут совместно принадлежать компаниям Oracle, Silver Lake и MGX.

В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам. Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии подписания, компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов после заключения сделки.

Ранее Трамп в телефонном разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.