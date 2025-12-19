СМИ: TikTok подписал сделку по продаже активов в США

В октябре министр финансов США Скотт Бессент заявил, что перевод бизнеса социальной сети TikTok под американский контроль полностью согласован и должен произойти очень скоро.
«TikTok подписал сделку по продаже своих американских активов совместному предприятию, находящемуся под контролем американских инвесторов», — говорится в материале портала.
Согласно документу, сделка завершится 22 января. Отмечается, что 45% американских активов TikTok будут совместно принадлежать компаниям Oracle, Silver Lake и MGX.
В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам. Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии подписания, компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов после заключения сделки.
Ранее Трамп в телефонном разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.