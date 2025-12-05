Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: США хотят заблокировать планы ЕС по изъятию российских активов

США ведут переговоры с странами Европейского союза с целью препятствовать реализации инициативы Еврокомиссии по экспроприации российских активов, находящихся в Европе, сообщает агентство Bloomberg.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Bloomberg отмечает, что, по словам европейских дипломатов, знакомых с ситуацией, США лоббировали несколько стран Европейского союза, пытаясь заблокировать планы ЕС использовать замороженные активы ЦБ РФ для обеспечения крупного кредита Украине.

Вашингтон настаивает, чтобы активы были направлены на содействие установлению мира на Украине, а не на дальнейшее ведение боевых действий. В дальнейшем, по данным издания, рассматривается возможность использования этих средств для реализации послевоенных инвестиционных проектов в стране под контролем США.

При этом европейские лидеры твердо заявили, что то, как использовать активы, является европейским делом, поскольку замороженные средства в основном хранятся в Европе. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркивал, что деньги, собранные на территории ЕС, не отправятся в США. «И Штаты это прекрасно знают», — отмечал он.

ЕС предложил использовать замороженные активы для обеспечения кредита в размере 90 млрд евро (105 млрд долларов США) для покрытия экономических и военных потребностей Украины в течение следующих двух лет. На территории ЕС заморожены российские активы на сумму около 210 млрд евро.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Деньги: постигаем основы финансовой грамотности
Мы используем деньги в повседневной жизни каждый день, редко задумываясь о них как о сложной системе. Если вы хотите больше узнать об этом финансовом инструменте и его функциях, читайте наш материал.
Читать дальше