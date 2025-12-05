СМИ: США хотят заблокировать планы ЕС по изъятию российских активов

Вашингтон настаивает, чтобы активы были направлены на содействие установлению мира на Украине, а не на дальнейшее ведение боевых действий. В дальнейшем, по данным издания, рассматривается возможность использования этих средств для реализации послевоенных инвестиционных проектов в стране под контролем США.
При этом европейские лидеры твердо заявили, что то, как использовать активы, является европейским делом, поскольку замороженные средства в основном хранятся в Европе. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркивал, что деньги, собранные на территории ЕС, не отправятся в США. «И Штаты это прекрасно знают», — отмечал он.
ЕС предложил использовать замороженные активы для обеспечения кредита в размере 90 млрд евро (105 млрд долларов США) для покрытия экономических и военных потребностей Украины в течение следующих двух лет. На территории ЕС заморожены российские активы на сумму около 210 млрд евро.
