СМИ сообщили о скором схлопывании «золотого пузыря»

Золото подешевело до 3 980 долларов за унцию в понедельник после семинедельного ралли на 27% и пика в 4 381 доллар 20 октября. За неделю котировки снизились более чем на 9% от недавнего максимума. Участники рынка объясняют просадку коррекцией после перегретого роста, который, по их мнению, подпитывался спекулятивными позициями.
Отрасль собирается на крупнейшую ежегодную конференцию, где, несмотря на позитивный фон, обсуждаются риски дальнейшего краткосрочного снижения перед возможным восстановлением. Подъем цен в 2025 году поддерживался спросом со стороны инвесторов, использующих золото как защитный актив на фоне высокой долговой нагрузки и слабого доллара. Центробанки наращивали резервы для диверсификации, хотя, по данным МВФ, темпы их покупок в последние месяцы замедлились. Слитки с начала года прибавили более двух третей, преодолев уровни 3 000 долларов в марте и 4 000 — в начале октября.
«Мы, безусловно, находимся в фазе коррекции, которая не проходит за несколько дней. Я не удивлюсь, если золото опустится до 3700 долларов, прежде чем снова достичь новых максимумов», — заявил Николас Фраппелл (ABC Refinery). Уходящий председатель LBMA Пол Фишер отметил, что недавний скачок был вызван рыночным ажиотажем, а последующее падение «очистило рынок от спекулятивных позиций». Исполнительный директор LBMA Рут Кроуэлл считает, что золото находится на устойчивой восходящей траектории: «Мы видим рост объёмов; инвесторы по всему миру, включая крупных, хотят инвестировать в золото, — подчеркнула она. — Похоже, это не просто временный тренд, а новая глава».
Крупные банки, включая HSBC, Bank of America и Société Générale, прогнозируют рост цены до 5 000 долларов к следующему году. При этом аналитики допускают краткосрочную просадку: по оценке Всемирного совета по золоту, уровень 3 500 долларов «возможен и был бы полезен» для рынка. Среди ключевых неопределенностей — устойчивость розничного спроса на монеты и небольшие слитки в Австралии и Японии, а также возможная корректировка закупок со стороны центробанков, часть из которых может продавать золото для балансировки портфелей.
