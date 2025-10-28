СМИ сообщили о скором схлопывании «золотого пузыря»

«Мы, безусловно, находимся в фазе коррекции, которая не проходит за несколько дней. Я не удивлюсь, если золото опустится до 3700 долларов, прежде чем снова достичь новых максимумов», — заявил Николас Фраппелл (ABC Refinery). Уходящий председатель LBMA Пол Фишер отметил, что недавний скачок был вызван рыночным ажиотажем, а последующее падение «очистило рынок от спекулятивных позиций». Исполнительный директор LBMA Рут Кроуэлл считает, что золото находится на устойчивой восходящей траектории: «Мы видим рост объёмов; инвесторы по всему миру, включая крупных, хотят инвестировать в золото, — подчеркнула она. — Похоже, это не просто временный тренд, а новая глава».