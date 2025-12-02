Ричмонд
СМИ: «схема Долиной» перекинулась на рынок аренды

«Эффект Долиной» достиг аренды недвижимости — в Калининграде﻿ пенсионерка сдала жилье, а затем решила переиграть условия договора и вернулась жить в квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Как говорится в публикации, калининградский риэлтор Анжелика взяла квартиру в доверительное управление и помогла пенсионерке ее сдать — вызвала мастера для ремонта столешницы, оплатила долг за воду.

Арендаторов нашли быстро, договор заключили на долгий срок, добавляет ТГ-канал.

«Но через два месяца хозяйка квартиры вернулась. Бабушка открыла жилье своим ключом и просто легла спать. А когда ее обнаружили, объявила, что собирается прожить вместе с арендаторами 4 дня», — пишет Baza.

Все попытки выселить бабушку провалились. На доводы риэлтора и ее несчастных клиентов пенсионерка лишь возмутилась: «Они что, голубых кровей? Со мной жить не хотят?!».

Риелтору пришлось расторгнуть договор и отдать залог квартирантам. Пенсионерка отказалась возвращать какие-либо деньги. А арендаторы самостоятельно съехали, отправившись искать новое жилье, заключается в публикации.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

