СМИ: «схема Долиной» перекинулась на рынок аренды

Как говорится в публикации, калининградский риэлтор Анжелика взяла квартиру в доверительное управление и помогла пенсионерке ее сдать — вызвала мастера для ремонта столешницы, оплатила долг за воду.
Арендаторов нашли быстро, договор заключили на долгий срок, добавляет ТГ-канал.
«Но через два месяца хозяйка квартиры вернулась. Бабушка открыла жилье своим ключом и просто легла спать. А когда ее обнаружили, объявила, что собирается прожить вместе с арендаторами 4 дня», — пишет Baza.
Все попытки выселить бабушку провалились. На доводы риэлтора и ее несчастных клиентов пенсионерка лишь возмутилась: «Они что, голубых кровей? Со мной жить не хотят?!».
Риелтору пришлось расторгнуть договор и отдать залог квартирантам. Пенсионерка отказалась возвращать какие-либо деньги. А арендаторы самостоятельно съехали, отправившись искать новое жилье, заключается в публикации.
