СМИ: семья Трампа стала богаче на $5 млрд после запуска криптовалюты

Дебют WLFI прошел на крупнейших биржах: в первый час было реализовано токенов на сумму около 1 млрд, при старте 30 центов за токен, со снижением до 20 центов к концу дня. При таких ценах доля семьи Трампа оценивается более чем в 6 млрд, что существенно выше первоначальных вложений. Кроме WLFI, Трампы контролируют 80% мемкоина $Trump и значительную долю в Trump Media, управляющей Truth Social, — совокупный криптоактив может превышать несколько миллиардов.