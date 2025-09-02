СМИ: семья Трампа стала богаче на $5 млрд после запуска криптовалюты

Новый этап для World Liberty Financial: криптовалюта WLFI стала доступна для открытой торговли. Ранее инвесторы не могли обменять свои токены, приобретённые напрямую у проекта. Семья президента Трампа, владеющая почти четвертью всех выпущенных WLFI, получила крупнейший финансовый успех с момента инаугурации. Часть токенов остаётся заблокированной, но торговый дебют сформировал для них реальную рыночную оценку активов.
WLFI, вероятно, теперь превзошел в стоимости традиционный портфель недвижимости семьи. Запуск World Liberty был поддержан президентом Трампом в прошлом году на волне смягчения регулирования и публичной поддержки криптоиндустрии. К лету компания привлекла 750 млн инвестиций, из которых семейный бизнес получит до трех четвертей выручки, порядка 500 млн. Ранние инвесторы смогут обменять лишь пятую часть своих токенов.
Дебют WLFI прошел на крупнейших биржах: в первый час было реализовано токенов на сумму около 1 млрд, при старте 30 центов за токен, со снижением до 20 центов к концу дня. При таких ценах доля семьи Трампа оценивается более чем в 6 млрд, что существенно выше первоначальных вложений. Кроме WLFI, Трампы контролируют 80% мемкоина $Trump и значительную долю в Trump Media, управляющей Truth Social, — совокупный криптоактив может превышать несколько миллиардов.
Однако реализовать капитал быстро невозможно — рынок высоко волатилен, крупные продажи могут существенно снизить стоимость токенов. Запуск WLFI сопровождался критикой. Скептики полагают, что рост криптобизнеса связан с интересами инвесторов, рассчитывающих на влияние через Белый дом, особенно учитывая поддержку крупных игроков, таких как Binance.
В компании подчеркивают, что это частная инициатива, не связанная с политикой, и настроены на долгосрочный рост: акцентируется развитие новых криптопродуктов, включая приложение и стейблкоин USD1. Владельцы WLFI получают право голоса по ключевым решениям, что подтверждает намерение компании стать крупным игроком в отрасли.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».