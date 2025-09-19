СМИ: российские власти могут поднять НДС

В последний раз российские власти повышали НДС в 2019 году — с 18% до 20%. По данным Reuters, в 2024 году НДС обеспечил почти 37% всех поступлений в федеральный бюджет, или 13,5 трлн рублей. Возможное увеличение налога до 22% может вдвое сократить прогнозируемый дефицит на 2026 год, отметили в статье.