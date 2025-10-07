СМИ раскрыли, что ЕЦБ хочет от держателей замороженных активов России

При этом Лагард отметила, что любое решение по активам РФ также должно соответствовать международному праву. Тем не менее, по данным агентства, глава ЕЦБ обеспокоена тем, что юридически спорный шаг со стороны европейцев может подорвать доверие к евро и отбить у инвесторов желание держать активы в этой валюте, что потенциально может нанести ущерб финансовой стабильности.