Как изменилась покупательная способность доллара за сто лет

Доллар США стабильно терял свою ценность на протяжении последнего века. Согласно данным Федеральной резервной системы, покупательная способность одного доллара сегодня эквивалентна всего нескольким центам 1913 года. Visual Capitalist выяснило, что можно было купить за 1 доллар сто лет назад.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

В статье приводится таблица, которая показывает процесс снижения покупательной способности доллара США с начала 1900-х годов, иллюстрируя, как инфляция размывает его ценность. Данные получены из Федеральной резервной экономической базы данных (FRED), которая измеряет «Покупательную способность потребительского доллара» по средним показателям всех городов США, индексированным по потребительским ценам.

Чем выше индекс, тем большую покупательную способность имеет доллар. Когда индекс снижается, товары и услуги становятся относительно более дорогими.

ГодЧто можно купить за $1Индекс покупательной способности доллара
191330 плиток шоколода Hershey's1 017,8
192910 рулонов туалетной бумаги584,5
193310 бутылок пива775,4
194420 бутылок Coca-Cola574,3
195310 пачек соленых крендельков375,0
19641 билет в автокинотеатр323,2
197117 апельсинов251,1
19872 пачки мелков89,9
19974 грейпфрута62,8
20082 лимона47,4
20201 кофе в McDonald's38,8
2025Упаковка жевательных червячков Great Value31,5

Как заметило издание Visual Capitalist, основные инфляционные периоды совпали с крупными глобальными потрясениями. Например, Первая и Вторая мировые войны вызвали напряжение в государственных финансах, что привело к резкому увеличению государственных расходов и печатанию денег, что, в свою очередь, способствовало значительному росту цен.

Аналогично, нефтяные шоки 1970-х годов вызвали резкий рост цен на энергоносители по всему миру, что способствовало широкой инфляции. В каждом случае рост цен значительно ослаблял покупательную способность доллара США.

Кроме того, до 1971 года доллар был обеспечен золотом, пока президент Никсон не отменил эту систему: Соединенные Штаты печатали больше долларов, чем было золота для их обеспечения, и иностранные страны все чаще требовали золото в обмен на свои долларовые резервы.

Как пишет Visual Capitalist, отмена золотого стандарта дала политикам больше гибкости в управлении экономикой, процесс создания денег стал проще. Однако издание напоминает, что расширение денежной массы может быть полезным только в том случае, если оно соответствует таким факторам, как рост населения, темпы экономического производства и уровень спроса на кредит. В противном случае оно становится инфляционным.

Узнать больше по теме
Что такое инфляция: причины и последствия
Этот процесс влияет на цены, доходы, кредиты и другие экономические показатели. В статье подробнее разберемся, что такое инфляция, к чему она может привести и как защитить от нее свои сбережения.
Читать дальше