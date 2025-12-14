Как изменилась покупательная способность доллара за сто лет

В статье приводится таблица, которая показывает процесс снижения покупательной способности доллара США с начала 1900-х годов, иллюстрируя, как инфляция размывает его ценность. Данные получены из Федеральной резервной экономической базы данных (FRED), которая измеряет «Покупательную способность потребительского доллара» по средним показателям всех городов США, индексированным по потребительским ценам.
Чем выше индекс, тем большую покупательную способность имеет доллар. Когда индекс снижается, товары и услуги становятся относительно более дорогими.
|Год
|Что можно купить за $1
|Индекс покупательной способности доллара
|1913
|30 плиток шоколода Hershey's
|1 017,8
|1929
|10 рулонов туалетной бумаги
|584,5
|1933
|10 бутылок пива
|775,4
|1944
|20 бутылок Coca-Cola
|574,3
|1953
|10 пачек соленых крендельков
|375,0
|1964
|1 билет в автокинотеатр
|323,2
|1971
|17 апельсинов
|251,1
|1987
|2 пачки мелков
|89,9
|1997
|4 грейпфрута
|62,8
|2008
|2 лимона
|47,4
|2020
|1 кофе в McDonald's
|38,8
|2025
|Упаковка жевательных червячков Great Value
|31,5
Как заметило издание Visual Capitalist, основные инфляционные периоды совпали с крупными глобальными потрясениями. Например, Первая и Вторая мировые войны вызвали напряжение в государственных финансах, что привело к резкому увеличению государственных расходов и печатанию денег, что, в свою очередь, способствовало значительному росту цен.
Аналогично, нефтяные шоки 1970-х годов вызвали резкий рост цен на энергоносители по всему миру, что способствовало широкой инфляции. В каждом случае рост цен значительно ослаблял покупательную способность доллара США.
Кроме того, до 1971 года доллар был обеспечен золотом, пока президент Никсон не отменил эту систему: Соединенные Штаты печатали больше долларов, чем было золота для их обеспечения, и иностранные страны все чаще требовали золото в обмен на свои долларовые резервы.
Как пишет Visual Capitalist, отмена золотого стандарта дала политикам больше гибкости в управлении экономикой, процесс создания денег стал проще. Однако издание напоминает, что расширение денежной массы может быть полезным только в том случае, если оно соответствует таким факторам, как рост населения, темпы экономического производства и уровень спроса на кредит. В противном случае оно становится инфляционным.