Как изменилась покупательная способность доллара за сто лет

Кроме того, до 1971 года доллар был обеспечен золотом, пока президент Никсон не отменил эту систему: Соединенные Штаты печатали больше долларов, чем было золота для их обеспечения, и иностранные страны все чаще требовали золото в обмен на свои долларовые резервы.