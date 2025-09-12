СМИ: МВФ вскрыл многомиллиардный просчет Киева

МОСКВА, 12 cен — РИА Новости. Международный валютный фонд считает, что киевский режим недооценил свои потребности во внешнем финансировании на 20 миллиардов долларов, что грозит трудностями в получении нового пакета поддержки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Международный валютный фонд определил, что потребности Украины в финансировании в течение следующих двух лет могут быть на 20 миллиардов долларов выше, чем оценивает правительство в Киеве», — говорится в материале.
По словам осведомленного источника, разногласия возникли в ходе встреч в Киеве на прошлой неделе, в ходе которой обсуждалось внешнее финансирование Украины на 2026 и 2027 годы. Эти расхождения крайне важно устранить до того, как МВФ рассмотрит запрос Украины на новую кредитную программу, отмечает агентство.
«Украина уже сталкивается с некоторыми трудностями в привлечении дополнительной помощи от своих основных партнеров», — подчеркивается в материале.
Ранее украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что передала главе миссии МВФ на Украине Гэвину Грею письмо с просьбой о новой программе финансовой поддержки страны.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.