СМИ: КНР выстроила глобальную сеть портов, недоступную для США

За последние два десятилетия компании Китая сформировали крупнейшую в мире сеть зарубежных портов, охватывающую все континенты, кроме Антарктиды. Об этом пишет Bloomberg.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Агентство сообщает, что компании КНР владеют или управляют терминалами более чем в 90 глубоководных портах за рубежом, включая 34 из 100 самых загруженных мировых гаваней и свыше трети коммерческих портов Африки. Эта сеть усиливает экономическое присутствие Китая и его влияние на ключевых морских маршрутах.

На обоих входах Панамского канала контейнерные терминалы контролирует гонконгская CK Hutchison. В США звучат призывы пересмотреть роль компании: Вашингтон добивается аннулирования панамской концессии CK Hutchison, а в марте консорциум во главе с BlackRock предложил около 23 млрд долларов за покупку 43 портов Hutchison, включая активы в Панаме. По данным Bloomberg, китайская Cosco добивается права вето на будущие продажи портовых активов, чтобы сохранить контроль.

Ряд государств ужесточает подход к иностранному владению инфраструктурой. Еврокомиссия готовит более строгие проверки сделок с критической транспортной инфраструктурой. Индия выступает против китайских портовых проектов в Пакистане и Шри-Ланке. Австралия рассматривает возврат под государственный контроль порта Дарвин, сданного китайской Landbridge Group на 99 лет, ссылаясь на риски для нацбезопасности и близость к совместным учениям с США и Японией.

В Африке китайские компании строят и финансируют ключевые объекты — среди них порт Лекки в Нигерии, а также железные дороги и логистические центры, что поддерживает экспорт и локализацию производств. По данным издания, почти половина портов с участием Китая принимала корабли ВМС КНР; коммерческий порт в Джибути стал основой для первой зарубежной базы Китая.

В Южной Америке стратегическим узлом стал перуанский порт Чанкай, построенный Cosco при поддержке китайских банков. Он сокращает издержки экспорта в Азию и диверсифицирует поставки для Китая, снижая зависимость от американской сои.

Эксперты отмечают неоднородность контроля: влияние материкового Китая на активы CK Hutchison усилилось после ограничения автономии Гонконга, тогда как порты Cosco — Пирей в Греции и Чанкай в Перу — напрямую связаны с госкомпаниями. По оценкам аналитиков, Китай закрепил ключевые позиции в глобальной портовой отрасли, и масштаб созданной сети затрудняет попытки ее ослабить.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

