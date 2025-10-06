Ричмонд
СМИ: иранская валюта потеряет четыре нуля

Парламент Ирана одобрил деноминацию национальной валюты, пишет Iran International.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Как отмечает издание, иранский риал, согласно плану властей, потеряет четыре нуля. Так, 10 тысяч риалов приравняют к одному риалу. Также будет введена новая единица валюты — киран, или гхеран, которая будет равна одной сотой риала.

Помимо этого, после начала реформы запланирован трехлетний переходный период, во время которого будет действовать принцип двойного обращения: использовать разрешат как старые, так и новые риалы.

Как подчеркнул Шамседдин Хоссейни, глава экономического комитета парламента Ирана, главная цель нового закона — сделать банкноты более функциональными и облегчить финансовые транзакции. При этом он признал, что отмена нулей не приведет напрямую к снижению инфляции или решению основных экономических проблем Ирана, но назвал это «неизбежной корректировкой».

