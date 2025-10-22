СМИ: ФНС делегирует интернет-площадкам контроль за налогоплательщиками

Узнать больше по теме

Контрагент: как эффективно с ними работать

При взаимодействии с бухгалтерами и юристами или, например, при заключении сделок с поставщиками можно столкнуться с термином «контрагент». В статье рассмотрим, кто это, кем и зачем они проверяются и какие аспекты их деятельности следует учитывать.