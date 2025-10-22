Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: ФНС делегирует интернет-площадкам контроль за налогоплательщиками

ФНС предложила блокировать на интернет-площадках карточки товаров продавцов, нарушивших налоговое законодательство, пишет РБК.

Источник: РИА "Новости"

По мнению ведомства, цифровые платформы, которые обладают крупной партнерской сетью, могут стать участниками налогового контроля.

Как выяснило издание, такие поправки было предложено внести в Налоговый кодексРоссии.

За нарушение новых правил цифровым платформам грозят штрафы до 100 тысяч рублей. На недобросовестных продавцов будут действовать технически: блокировкой на всех российских площадках.

«Крупные посреднические интернет-площадки будут обязаны следить за соблюдением налогового законодательства своими контрагентами и передавать данные о нарушениях в ФНС. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, который подготовило ведомство», — пишет издание со ссылкой на копию документа.

Отмечается, что разработку содержащихся в нем изменений подтвердили два источника на рынке цифровых платформ.

Налоговая, в свою очередь, сможет требовать от цифровых платформ блокировать поисковую выдачу услуг и товаров нарушителей.

Представитель Минфина заявил изданию, что рассматривается целесообразность уточнения порядка взаимодействия налоговых органов и цифровых платформ.

«Возможность разработки соответствующего законопроекта для совершенствования налогового администрирования пока только прорабатывается», — дополнил он.

Представитель Минэкономразвития также сообщил, что они взаимодействуют с ФНС для повышения прозрачности и эффективности платформенных бизнес-моделей. Он напомнил, что принятый недавно закон о платформенной экономике предусматривает обязанность посреднических цифровых платформ обеспечить информационное взаимодействие с налоговыми органами. Порядок такого взаимодействия должно определить правительство.

Узнать больше по теме
Контрагент: как эффективно с ними работать
При взаимодействии с бухгалтерами и юристами или, например, при заключении сделок с поставщиками можно столкнуться с термином «контрагент». В статье рассмотрим, кто это, кем и зачем они проверяются и какие аспекты их деятельности следует учитывать.
Читать дальше