СМИ: ФНС делегирует интернет-площадкам контроль за налогоплательщиками

По мнению ведомства, цифровые платформы, которые обладают крупной партнерской сетью, могут стать участниками налогового контроля.
Как выяснило издание, такие поправки было предложено внести в Налоговый кодексРоссии.
За нарушение новых правил цифровым платформам грозят штрафы до 100 тысяч рублей. На недобросовестных продавцов будут действовать технически: блокировкой на всех российских площадках.
«Крупные посреднические интернет-площадки будут обязаны следить за соблюдением налогового законодательства своими контрагентами и передавать данные о нарушениях в ФНС. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, который подготовило ведомство», — пишет издание со ссылкой на копию документа.
Отмечается, что разработку содержащихся в нем изменений подтвердили два источника на рынке цифровых платформ.
Налоговая, в свою очередь, сможет требовать от цифровых платформ блокировать поисковую выдачу услуг и товаров нарушителей.
Представитель Минфина заявил изданию, что рассматривается целесообразность уточнения порядка взаимодействия налоговых органов и цифровых платформ.
«Возможность разработки соответствующего законопроекта для совершенствования налогового администрирования пока только прорабатывается», — дополнил он.
Представитель Минэкономразвития также сообщил, что они взаимодействуют с ФНС для повышения прозрачности и эффективности платформенных бизнес-моделей. Он напомнил, что принятый недавно закон о платформенной экономике предусматривает обязанность посреднических цифровых платформ обеспечить информационное взаимодействие с налоговыми органами. Порядок такого взаимодействия должно определить правительство.