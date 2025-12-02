СМИ: ЕС отменит торговые льготы для стран, не принимающих обратно мигрантов

Европейская комиссия (ЕК) в марте выступила с предложением по ужесточению методов борьбы с нелегальной миграцией, в числе инициатив — создание центров содержания нелегалов за пределами ЕС, несмотря на то, что это не предусмотрено европейскими правилами.