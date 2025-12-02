Ричмонд
СМИ: ЕС отменит торговые льготы для стран, не принимающих обратно мигрантов

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Евросоюз намерен ограничивать торговые льготы развивающимся странам, которые отказываются принимать обратно мигрантов, которым запретили пребывание на территории ЕС, пишет газета Politico со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ.

Источник: © РИА Новости

Отмечается, что попытки связать торговые меры с миграционной политикой предпринимаются на фоне значительных успехов крайне правых партий по всей Европе и призывов ужесточить меры по возвращению мигрантов.

«Европейский союз одобрил предложение об ограничении торговых льгот для развивающихся стран, отказывающихся принимать обратно мигрантов, которым отказано в пребывании на территории блока», — говорится в материале издания.

По данным газеты, переговорщики из Совета ЕС, Европейского парламента и Европейской комиссии согласовали текст в понедельник.

В документе при этом говорится, что строгость в применении положения о возврате нелегальных мигрантов будет зависеть от уровня развития страны.

Накануне еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер заявил, что четверо из пяти нелегальных мигрантов, то есть примерно 80%, остаются на территории ЕС, несмотря на меры по их выдворению.

Европейская комиссия (ЕК) в марте выступила с предложением по ужесточению методов борьбы с нелегальной миграцией, в числе инициатив — создание центров содержания нелегалов за пределами ЕС, несмотря на то, что это не предусмотрено европейскими правилами.