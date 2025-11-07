СМИ: долги американских домохозяйств достигли нового максимума

Баланс задолженности по кредитным картам, например, подскочил до $1,23 трлн в третьем квартале 2025 года, увеличившись на $24 млрд всего за три месяца и показав рост почти на 6% по сравнению с годом ранее. На бумаге это может показаться умеренным, особенно по сравнению с ипотечным долгом, но, как подчеркивает CBS News, разница в стоимости просто колоссальная.