СМИ: долги американских домохозяйств достигли нового максимума

Согласно его последнему отчету о задолженности и кредитах домашних хозяйств, на который ссылается CBS News, общий долг домашних хозяйств по всей стране достиг $18,59 трлн в третьем квартале 2025 года, увеличившись на $197 млрд по сравнению с предыдущим кварталом. Хотя большая часть этой ошеломляющей суммы приходится на ипотечные кредиты, именно небольшие долги с высокими процентными ставками оказывают наибольшее давление на бюджеты домохозяйств, говорится в статье.
Баланс задолженности по кредитным картам, например, подскочил до $1,23 трлн в третьем квартале 2025 года, увеличившись на $24 млрд всего за три месяца и показав рост почти на 6% по сравнению с годом ранее. На бумаге это может показаться умеренным, особенно по сравнению с ипотечным долгом, но, как подчеркивает CBS News, разница в стоимости просто колоссальная.
С учетом того, что годовая процентная ставка по кредитным картам теперь в среднем превышает 22%, американцы платят значительно больше за обслуживание этих кредитов, при этом миллионы держателей карт ежегодно выплачивают сотни или даже тысячи долларов дополнительных процентов.
Согласно CBS News, напряжение уже начинает ощущаться: около 4,5% всей задолженности находится на стадии просрочки, что является самым высоким показателем с момента пандемии. Для миллионов домохозяйств давление высокопроцентных долгов становится все более неустойчивым.
